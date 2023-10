Olympiasiegerin kämpft um ihr Leben: Sie kann nicht mehr atmen und ist nicht versichert!

Houston/Texas (USA) - Mit ihrem Olympiasieg im Mehrkampf bei den Sommerspielen 1984 in Los Angeles löste sie einen wahren Turn-Boom in den USA aus, jetzt benötigt ihre Familie ganz dringend finanzielle Hilfe im Kampf um ihr Leben.

In den USA ist das keine Seltenheit, in diesem Fall aber lebens- und existenzbedrohend. Weil die Familie nicht weiß, wie sie die Krankenhauskosten weiterhin bezahlen soll, haben ihre vier Töchter jetzt einen Spendenaufruf gestartet.

Ihre Töchter haben einen Spendenaufruf gestartet, um die Krankenhauskosten bezahlen zu können. © IMAGO / Sven Simon

Die Tochter fährt in dem Appell fort: "Wir bitten Sie, wenn Sie in irgendeiner Weise helfen können, dass Sie 1) BETEN! und 2) uns mit den Finanzen für die Krankenhausrechnung helfen können. ALLES, absolut alles, wäre so hilfreich für meine Familie und meine Mutter. Ich danke euch allen so sehr."

Die Anteilnahme und die Spendenbereitschaft sind bis jetzt überwältigend. Denn schon fast 3000 Menschen haben insgesamt knapp 139.000 US-Dollar (rund 131.000 Euro) beigesteuert. Als ursprüngliches Ziel waren 50.000 US-Dollar angegeben.

Retton ist nur 1,45 Meter groß, heiratete 1990 den ehemaligen Quarterback Shannon Kelley. Gemeinsam mit ihm hat sie ihre vier Töchter. Die beiden sind aber seit 2018 geschieden. Sie spielte sogar in einigen Folgen der beliebten Serie "Baywatch" mit.

Neben ihrem Olympiasieg im Mehrkampf, den sie als erste US-Frau erkämpfte, feierte sie 1984 in Los Angeles auch noch Silber am Sprung sowie Bronze am Boden und dem Stufenbarren, eine weitere Silbermedaille gab es im Team. Sie war damit DER große Star der Spiele.

Nach ihrer Karriere wurde sie in die Hall of Fame des Turnens aufgenommen und war in den US-amerikanischen College-Hallen zu sehen, wenn ihre Töchter turnten. Nun hoffen sie, dass das Leben ihrer geliebten Mama noch zu retten ist.