Paris-Urlaub "unangemessen": Schwimmerin soll aus Olympia-Dorf geflogen sein!

Nur weil die Badekappe am Nagel hing, trat Alonso aber noch längst nicht die Heimreise an. Stattdessen genoss sie offenbar das Leben in Paris, wie die paraguayische Zeitung ABC Color berichtet.

Luana Alonso (20) hat während der Spiele zahlreiche Fans auf Instagram dazugewonnen, die sie auch regelmäßig mit Schnappschüssen versorgt. © Screenshot/Instagram/luanalonsom

Daher sei Alonso gebeten worden, das Lager der Delegation "unverzüglich" zu verlassen. Dieser Bitte soll die Studentin der Politikwissenschaften inzwischen nachgekommen sein.

Dafür sprachen wenig später auch Instagram-Beiträge der Südamerikanerin, deren Followerzahl sich während der Spiele von rund 350.000 auf knapp 640.000 fast verdoppelt hat.

Darin war sie an einer US-amerikanischen Mautstelle zu sehen. Alonso studiert an der Southern Methodist University in Texas. Allerdings widersprach sie am Montagabend schließlich der öffentlichen Darstellung und bestritt, aus dem Olympia-Dorf geflogen zu sein.

"Ich wollte nur klarstellen, dass ich nirgendwo entfernt oder rausgeschmissen wurde. Hört auf, falsche Informationen zu verbreiten. Ich möchte keine Stellungnahme abgeben, aber ich werde nicht zulassen, dass Lügen auf mich einprasseln", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

COP-Präsident Camilo Pérez (55) erklärte im Interview mit ABC Color wiederum: "Sie musste gehen, weil ihr Verhalten im Vergleich zu den anderen Athleten, die wirklich sehr professionell sind, nicht korrekt war. Wir sind eine professionelle Mannschaft, die sich messen und nicht flanieren will".