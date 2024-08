ARD interviewt einstiges Schwimm-Traumpaar: Dann wird es richtig unangenehm

Lukas Märtens (22) ist der erste deutsche Mann seit 1988, der im Olympia-Becken Gold geholt hat - entsprechend ergriffen war auch Ex-Freundin Isabel Gose bei der Siegerehrung. © Sven Hoppe/dpa

Dann redete sich Gose jedoch regelrecht in Rage: "Es ist schön und wir haben definitiv noch 'ne Bindung und wir verstehen uns gut, aber trotzdem soll der Fokus schon eigentlich darauf liegen, dass wir jetzt unsere eigenen Wege gehen und versuchen, uns da eigentlich nicht mehr ganz so aktiv zusammen in eine Rolle zu bringen!"

Besonders nach dem Olympiasieg von Märtens, als Gose im TV-Interview in Tränen ausbrach, war zuletzt immer wieder über die Beziehung der beiden geschrieben worden.



"Es ist in den Medien nicht immer ganz so zu vermeiden", sagte die 22-Jährige und merkte an, dass ja nun ohnehin alle mitbekommen hätten, dass sie nah am Wasser gebaut sei.

Ihr Fazit: "Es ist nicht immer ganz so einfach, wenn man immer zusammen abgelichtet und in Verbindung gebracht wird."

Wie Sedlaczek überhaupt darauf kam, dass Gose den Tag unbedingt mit Märtens verbringen wollte, wurde nicht ganz klar, nach dem Ausbruch der 22-Jährigen lenkte sie das Thema schnell wieder auf die sportlichen Erfolge der beiden.