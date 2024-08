Sie hatte schon zwei Kreuzbandrisse! Verletzungs-Drama um spanische Gold-Kandidatin

Carolina Marin (31) liegt nach ihrem Sturz am Boden. © Arun SANKAR / AFP

Sie führte in ihrem Halbfinale der Olympischen Sommerspiele von Paris gegen die Chinesin He Bing Jiao (27) bereits mit 21:14 und 10:5 im zweiten Satz, war auf dem besten Wege zum Finale.

Doch nach einem Sprung kommt sie plötzlich so unglücklich auf, dass ihr das rechte Knie wegknickte. Ein Raunen ging durch die Arena "Porte de la Chappelle", anschließend hielten die rund 8000 Zuschauer den Atem an, als Marin schreit und zu Boden geht.

Sofort hält sie sich das rechte Knie, in dem sie 2019 schon einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Als sie auf dem Boden kauert und versucht, wieder auf die Beine zu kommen, sieht man gut die lange Narbe am linken Knie. 2021 hatte sie sich auch dort die wohl schwerste aller Knie-Blessuren zugezogen und hatte somit die Olympischen Spiele in Tokio verpasst.

2016 in Rio de Janeiro hatte sie noch Gold geholt. Nach ihrem Sturz wurde sie behandelt, zog sich eine Bandage über das rechte Knie und spielte zunächst sogar weiter.