Sie holte Silber in Paris: Olympia-Star entkommt Attentat nur knapp!

Tel Aviv (Israel) - Vor wenigen Monaten strahlte sie noch auf dem Podium bei den Olympischen Spielen, jetzt musste sie um ihr Leben bangen! Als am vergangenen Dienstag in Tel Aviv mehrere Männer in einer Straßenbahn das Feuer eröffneten, war die Rhythmische Sportgymnastin Diana Svertsov (19) mittendrin.