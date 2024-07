Kurz vor Olympia wurde ein Tumor entdeckt! Fechterin bricht beim Wettkampf zusammen

Vor rund fünf Monaten wurde bei der Brasilianerin ein Tumor am Steißbein entdeckt, trotzdem wollte sie bei ihren vierten Olympischen Spielen an den Start gehen. © IMAGO / TheNews2

Die Italienerin, die seit 2014 für Brasilien an den Start geht, kämpfte tapfer, doch in der Runde der letzten 32 am Samstag ging sie gegen die Kanadierin Ruien Xiao in der Schlussphase zu Boden.

Schon kurz zuvor war beiden Degen-Fechterinnen die Anstrengung anzumerken. Auch ihre Gegnerin kauerte am Boden, doch Moellhausen konnte sich irgendwann gar nicht mehr auf den Beinen halten und sackte zusammen. Sie hielt sich eine Hand vors Gesicht, in der anderen hatte sie noch ihren Degen, als eine Offizielle zu ihr eilte.

Wenig später kam auch ein Betreuer des brasilianischen Teams auf die Planche, doch dann wurde es kurios. Ein Volunteer brachte für die sichtlich leidende Moellhausen einen Stuhl, doch auf den setzte sich prompt erstmal der zweite Betreuer, der herbeigeeilt war.

Der Volunteer musste ihn erst darauf aufmerksam machen, dass die Sitzgelegenheit eigentlich für die gesundheitliche schwer angeschlagenen Athletin vorgesehen war.