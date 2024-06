Verletzungs-Drama um deutschen Turn-Weltmeister Dauser, Seitz verpasst Olympia-Ticket

Rüsselsheim - Er gilt als einer der großen Goldhoffnungen für die Olympischen Sommerspiele in Paris, nun bangt Turn- Weltmeister Lukas Dauser (31) um die Teilnahme am Highlight in Frankreich.

An den Ringen verletzte sich Lukas Dauser (31) am Samstag bei der letzten Olympia-Qualifikation der Turner in Rüsselsheim. © IMAGO / Laci Perenyi

Bei der letzten Qualifikation für Olympia in Rüsselsheim musste der Hallenser seinen Wettkampf abbrechen, nachdem er sich eine Verletzung am Arm während seiner Übung an den Ringen zugezogen hatte.

Das Ticket für Paris hat der Weltmeister am Barren eigentlich bereits in der Tasche, da er vor zwei Wochen Deutscher Meister im Mehrkampf wurde. Dort hatte er mit seiner neuen persönlichen Bestleistung geglänzt.

Doch nun ist im Bruchteil einer Millisekunde das große Ziel in Gefahr geraten. Dauser wurde sofort in ein Krankenhaus in Mainz gebracht, dort soll ein MRT Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Der Verband teilte auf seiner Homepage mit, der 31-Jährige habe sich "eine Sehne im linken Arm verletzt." Bis zum Abbruch seines Wettkampfes hatte Dauser problemlos seine Übungen am Boden und am Pauschenpferd absolviert, dann geschah das Unglück an den Ringen.