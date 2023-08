Wasser mit tödlichen Keimen verseucht! Olympia-Test in Paris abgeblasen

Paris - "Es gibt keinen Plan B", sagt der Organisationschef Tony Estanguet (45) der Olympischen Sommerspiele von Paris 2024 trotzig. Dennoch muss er sich Gedanken um Alternativen zum Schwimmen im Fluss Seine in der französischen Hauptstadt machen.

Die Proben der Wasserqualität des Flusses "Seine" in Paris ergeben immer wieder eine Belastung mit E. coli-Bakterien. © Christophe Ena/AP/dpa

Denn am Sonntag musste zum dritten Mal binnen weniger Wochen ein Wettkampf abgesagt werden.

Aktuell läuft in Paris der Testevent für die Sommerspiele kommendes Jahr im Triathlon. Bereits am Samstag musste die Paar-Athleten auf das Schwimmen in der Seine verzichten.

Am Sonntag wurde dann auch in der Mixed-Staffel aus einem Tri- ein Duathlon aus Radfahren und Laufen. Grund: In der Seine werden immer wieder tödliche Keime nachgewiesen.

Es handelt sich dabei um E. coli-Bakterien, die schwere Darminfektionen auslösen und im schlimmsten Fall zu tödlichem Nierenversagen führen können.

In den vergangenen Tagen konnten einige Schwimmwettkämpfe in dem Fluss ausgetragen werden, doch Regenfälle hatte die Wasserqualität in der Hauptstadt wieder extrem sinken lassen.