Axel Jungk vor Olympia-Show zur Primetime noch am Hadern!
Cortina (Italien) - Davon hat Axel Jungk (34) im Weltcup und bei der WM immer geträumt: Sein Kampf um die Medaillen läuft bei den Spielen in Cortina in der Primetime - am Freitag um 21 Uhr!
Damit der Zschopauer Skeleton-Star in diesem vierten Lauf auch ein Wörtchen mitreden kann, braucht er am heutigen Donnerstag ab 9.30 Uhr einen Top-Einstand.
"Das Training am Sonntag lief gut, am Montag waren dann wieder ein paar Unsicherheiten dabei. Ich bin noch etwas am Hadern, was die Kufenwahl betrifft", verriet der Olympia-Zweite von 2022 in Peking. "Darüber mache ich mir momentan noch zu viele Gedanken, um da ein My rauszukratzen, anstatt mich auf etwas fest einzufahren."
Hoffentlich verkrampft der 34-Jährige nicht. Was er braucht, ist die Lockerheit und das Wissen: "Ich kann's!"
Selbstzweifel haben Jungk schon oft ausgebremst und verhindert, dass er bei Weltmeisterschaften zwei konstant gute Läufe in die Bahn brannte. Dabei ist der Sachse einer der Besten.
Was baut ihn also auf? "Grundsätzlich liegt mir die Bahn total, und es macht mir sehr viel Spaß, hier zu fahren", so der WM-Dritte. "Vor allem der untere Teil, von Kurve 5 bis ins Ziel – das ist unglaublich schön."
Titelfoto: DPA/Robert Michael