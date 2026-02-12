Axel Jungk vor Olympia-Show zur Primetime noch am Hadern!

Cortina (Italien) - Davon hat Axel Jungk (34) im Weltcup und bei der WM immer geträumt: Sein Kampf um die Medaillen läuft bei den Spielen in Cortina in der Primetime - am Freitag um 21 Uhr!

Axel Jungk (34) startet am Donnerstag in seine ersten beiden Olympia-Läufe. © DPA/Robert Michael

Damit der Zschopauer Skeleton-Star in diesem vierten Lauf auch ein Wörtchen mitreden kann, braucht er am heutigen Donnerstag ab 9.30 Uhr einen Top-Einstand.

"Das Training am Sonntag lief gut, am Montag waren dann wieder ein paar Unsicherheiten dabei. Ich bin noch etwas am Hadern, was die Kufenwahl betrifft", verriet der Olympia-Zweite von 2022 in Peking. "Darüber mache ich mir momentan noch zu viele Gedanken, um da ein My rauszukratzen, anstatt mich auf etwas fest einzufahren."

Hoffentlich verkrampft der 34-Jährige nicht. Was er braucht, ist die Lockerheit und das Wissen: "Ich kann's!"

Selbstzweifel haben Jungk schon oft ausgebremst und verhindert, dass er bei Weltmeisterschaften zwei konstant gute Läufe in die Bahn brannte. Dabei ist der Sachse einer der Besten.