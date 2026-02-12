Silber bei Olympia: Thüringens Ministerpräsident gratuliert

Die Rennrodlerinnen Dajana Eitberger (35, l.) und Magdalena Matschina (20, r.) holten Silber im Doppelsitzer. © Michael Kappeler/dpa

Der Regierungschef gratulierte Rennrodlerin Dajana Eitberger (35) vom RC Ilmenau zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen.

Es sei ein Wintermärchen mit Happy End, sagte Voigt. Eitberger kröne mit der Silbermedaille im Doppelsitzer ihre außergewöhnliche Karriere. "Thüringen ist und bleibt ein starkes Land des Kufensports", erklärte der 49-Jährige weiter.