Silber bei Olympia: Thüringens Ministerpräsident gratuliert
Von Simon Kremer, Christian Rüdiger
Erfurt - Glückwünsche von Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (49, CDU) nach Milano Cortina.
Der Regierungschef gratulierte Rennrodlerin Dajana Eitberger (35) vom RC Ilmenau zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen.
Es sei ein Wintermärchen mit Happy End, sagte Voigt. Eitberger kröne mit der Silbermedaille im Doppelsitzer ihre außergewöhnliche Karriere. "Thüringen ist und bleibt ein starkes Land des Kufensports", erklärte der 49-Jährige weiter.
Mit Rodler Toni Eggert (37) vom WSC Oberhof und Eisschnellläufer Finn Sonnekalb (18) vom ESC Erfurt waren am Mittwoch zwei weitere Sportler aus Thüringen bei Olympia in Italien angetreten, sie verpassten allerdings die Medaillenränge.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa