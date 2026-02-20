Bewegende Botschaft: Olympiasiegerin Jutta Leerdam weist Kritiker in die Schranken

Mailand (Italien) - Starkes Statement einer Olympiasiegerin! Schon vor dem eigentlichen Start der Winterspiele stand Jutta Leerdam (27) für ihr Auftreten in der Kritik , mit je einer Gold- und Silbermedaille ließ die niederländische Eisschnellläuferin ihre Zweifler jedoch rasch verstummen. Zum Abschied meldete sie sich jetzt mit einer klaren Ansage zu Wort.

Viele Blicke richteten sich bei Olympia auf Jutta Leerdam (27), doch nicht nur ihre sportlichen Leistungen standen dabei im Fokus. © Antonio Calanni/AP/dpa

Am Donnerstagabend teilte die 27-Jährige ein Foto vom Augenblick ihres Triumphs über 1000 Meter auf Instagram - und kommentierte ihre viel diskutierte Reputation in der Öffentlichkeit.

"Dieser Moment beweist, dass man sich selbst nicht verleugnen muss, um Großartiges zu erreichen. Dass dein Aussehen dich nicht als Person oder Athletin definiert", schrieb die mehrfache Weltmeisterin.

Seit Jahren steht die Speed-Skaterin nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Errungenschaften im Rampenlicht. Im März 2025 verlobte sie sich mit dem US-amerikanischen Boxer und YouTube-Star Jake Paul (29), mit 6,4 Millionen Instagram-Followern ist sie auf der Plattform die mit Abstand populärste Olympionikin der laufenden Winterspiele.

Nach ihrer Olympia-Anreise im Privatjet hagelte es aber vor allem in den Niederlanden Gegenwind, Leerdam wurde ein "divenhaftes" Gehabe vorgeworfen.

"Der Druck, den ich gespürt habe, und die Vorwürfe, mit denen ich in so vielen Dingen konfrontiert war, die harte Arbeit, die ich über so viele Jahre investiert habe - das alles kam in diesem Moment zusammen", erklärte die Eisschnellläuferin.