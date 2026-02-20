Bewegende Botschaft: Olympiasiegerin Jutta Leerdam weist Kritiker in die Schranken
Mailand (Italien) - Starkes Statement einer Olympiasiegerin! Schon vor dem eigentlichen Start der Winterspiele stand Jutta Leerdam (27) für ihr Auftreten in der Kritik, mit je einer Gold- und Silbermedaille ließ die niederländische Eisschnellläuferin ihre Zweifler jedoch rasch verstummen. Zum Abschied meldete sie sich jetzt mit einer klaren Ansage zu Wort.
Am Donnerstagabend teilte die 27-Jährige ein Foto vom Augenblick ihres Triumphs über 1000 Meter auf Instagram - und kommentierte ihre viel diskutierte Reputation in der Öffentlichkeit.
"Dieser Moment beweist, dass man sich selbst nicht verleugnen muss, um Großartiges zu erreichen. Dass dein Aussehen dich nicht als Person oder Athletin definiert", schrieb die mehrfache Weltmeisterin.
Seit Jahren steht die Speed-Skaterin nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Errungenschaften im Rampenlicht. Im März 2025 verlobte sie sich mit dem US-amerikanischen Boxer und YouTube-Star Jake Paul (29), mit 6,4 Millionen Instagram-Followern ist sie auf der Plattform die mit Abstand populärste Olympionikin der laufenden Winterspiele.
Nach ihrer Olympia-Anreise im Privatjet hagelte es aber vor allem in den Niederlanden Gegenwind, Leerdam wurde ein "divenhaftes" Gehabe vorgeworfen.
"Der Druck, den ich gespürt habe, und die Vorwürfe, mit denen ich in so vielen Dingen konfrontiert war, die harte Arbeit, die ich über so viele Jahre investiert habe - das alles kam in diesem Moment zusammen", erklärte die Eisschnellläuferin.
Jutta Leerdam holt Sieg für "alle Frauen, die nicht in eine Schublade gesteckt werden möchten"
In dem gewählten Schnappschuss lief Leerdam gerade eine vom Make-up gefärbte Träne über die Wange: "Es ist schon ironisch, denn mein Winged Eyeliner und mein Make-up sind etwas, wofür ich während meiner gesamten Karriere beurteilt wurde, obwohl sie mir doch nur Selbstvertrauen und das Gefühl gegeben haben, feminin und stark zu sein", wehrte sich die Niederländerin.
Sie habe in Italien nichts mehr beweisen müssen, sondern den Sieg für sich, ihre Familie und ihr jüngeres Ich sowie "alle Frauen, die nicht in eine Schublade gesteckt und einfach nur sie selbst sein möchten", geholt.
Ihre Botschaft diene als Erinnerung, dass man "gleichzeitig sanft und stark, diszipliniert und feminin" sein kann. "Lasst niemals zu, dass jemand Euer Licht dimmt", so die abschließenden Worte der Star-Sportlerin.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/juttaleerdam, Antonio Calanni/AP/dpa