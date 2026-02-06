"Wie eine Diva": Verlobte von YouTube-Boxer Jake Paul sorgt für Olympia-Ärger

Niederlande - Mit Highspeed in den Allüren-Fettnapf: Eisschnelläuferin Jutta Leerdam (27) gilt als die große Medaillenhoffnung der Niederlande bei den Olympischen Winterspielen 2026 , doch schon ihre Anreise nach Mailand löste in ihrer Heimat heftigen Gegenwind aus.

Jutta Leerdam (27) hat ihre nächste Medaille bei den Olympischen Winterspielen im Blick, doch der Start ins Mega-Event lief etwas holprig. © Sven Hoppe/dpa

Die Verlobte von YouTube-Star und Boxer Jake Paul (29) flog im Gegensatz zum Rest ihres Teams nämlich mit dem Privatjet nach Italien und teilte die luxuriöse Erfahrung inklusive prächtigem Gaumenschmaus mit Familie und Freunden mit ihren fünf Millionen Followern auf Instagram.

In den Niederlanden kam die Selbstinszenierung der mehrfachen Weltmeisterin zum Teil aber gar nicht gut an. Der ehemalige Fußballer und Journalist Johan Derksen (77) stellte die 27-Jährige in der Sendung "Vandaag Inside" dabei öffentlich an den Pranger.

"Sie sollte das von sich aus wollen. Sie lebt doch schon wie eine Millionärin, mit Privatjets und allem Drum und Dran. Ich finde ihr Verhalten entsetzlich, wie eine Diva", wetterte der 77-Jährige.

Und er fügte an: "Aber sie ist nicht anders als die anderen Eisschnellläuferinnen, die Linienflüge nehmen. Ich finde das absolut lächerlich. Als Trainer hätte ich das nicht toleriert. (...) Die ganzen Niederlande haben ihr Verhalten langsam satt."