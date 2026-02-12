Beine frisch, Medaille repariert: Sprintet Biathlon-Star Justus Strelow in die Top Ten?

Antholz (Italien) - Die Bronze-Medaille von Justus Strelow (29) liegt "auf dem Nachttisch in der Schatulle" als Motivation fürs Sprintrennen in Antholz am Freitag. Kommt eine weitere dazu?

Zehn Schuss, zehn Treffer - spult Justus Strelow (29) sein "Programm" ab? © IMAGO/Funke Foto Services

"Da müsste ich schon über mich hinauswachsen", meinte der 29-Jährige mit einem Schmunzeln.

"Meine Ziele im Sprint sind die Top Ten, eine gute Ausgangsposition für den Verfolger und die nötigen Punkte, damit ich im Massenstart dabei bin." Den Grundstein dafür will der Hermsdorfer am Schießstand legen.

Als Startläufer der drittplatzierten Mixed-Staffel machte er einen top Job. Zehn Schuss, zehn Treffer. Das will er Freitag auch abliefern. "Und mir Selbstvertrauen für den Verfolger holen", so Strelow.

Klingt so, als ob der Sachse keins hätte? Nein! Aber Justus weiß, die Saison lief längst nicht so konstant. Zuletzt holte er beim Weltcup in Oslo (März 2025) einen Top-Ten-Platz im Sprint.