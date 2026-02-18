Darum pfeift sich Eishockey-Star bei Olympia häufiger mal eine Tüte Senf pur im Spiel rein

Mailand (Italien) - Eishockey -Spieler sind bekannt für ihre Ticks: Auch Deutschlands Superstar Leon Draisaitl (30) wurde jetzt im Rahmen des olympischen Turniers bei einer eigenwilligen Marotte erwischt.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl (30, r.) will mit der DEB-Auswahl eine olympische Medaille. © Carolyn Kaster/AP/dpa

Am Rande der deutlichen 1:5-Klatsche im letzten Gruppenspiel gegen die USA fingen die TV-Kameras den 30-jährigen Kapitän der Nationalmannschaft dabei ein, wie er sich auf der Spielerbank ein ganzes Tütchen Senf pur in den Mund "quetscht".

Leistungssteigernd wirkte die Gewürz-Paste an diesem Tag nicht. Draisaitl lieferte gegen die US-Boys eine seiner schlechtesten Turnier-Leistungen ab und blieb in 60 Minuten ohne Scorerpunkt. Doch darum ging es beim "Senf-Doping" auch gar nicht.

Vielmehr steckt ein gesundheitlicher Aspekt dahinter. Auf die Szene angesprochen, erklärte er gegenüber dem TV-Sender Eurosport: "Senf ist total gut gegen Krämpfe. Der wirkt meiner Meinung nach am besten."

Tatsächlich nutzt der gebürtige Kölner das Gewürz auch schon mal allein zur Vorbeugung. "Wenn ich das Gefühl habe, dass es zu einem Krampf kommen könnte, bin ich da ein bisschen proaktiv und haue mir das rein", führte Draisaitl weiter aus.