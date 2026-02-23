Ergreifender Moment mit seinen Kindern: Olympiasieger ehren toten Teamkollegen
Mailand (Italien) - Auf den Tag genau 46 Jahre nach dem letzten Triumph hat die USA am Sonntag zum Abschluss der Olympischen Winterspiele 2026 die Eishockey-Goldmedaille im Finale gegen Erzrivale Kanada gewonnen. Johnny Gaudreau (†31) konnte den Moment größter Freude leider nicht mehr miterleben, seine ehemaligen Teamkollegen dachten allerdings an ihn.
Nach dem 2:1-Finalsieg präsentierte die Mannschaft für das Gruppenfoto zunächst ein Trikot mit der Nummer 13 und dem Namen des mittlerweile verstorbenen NHL-Profis.
Für alle, die da noch trockene Augen hatten, holten die frischgebackenen Olympiasieger dann auch noch die beiden Kinder des Außenstürmers mit aufs Eis.
Tochter Noa und Sohn Johnny Edward feierten mit einem breiten Grinsen im Gesicht, ihnen gefiel das Posieren mit dem Jersey ihres Papas ganz offenbar. Gaudreaus Witwe Meredith und seine Eltern waren ebenfalls als Zuschauer in der Arena dabei, zudem hing sein Trikot während der gesamten Spiele in der Umkleidekabine des US-Teams.
"Johnny Hockey", wie er liebevoll genannt wurde, starb gemeinsam mit seinem Bruder Matthew (†29) im August 2024 bei einem Verkehrsunfall. Ein betrunkener Autofahrer hatte die Geschwister, die auf Fahrrädern unterwegs waren, bei einem Überholmanöver tödlich erwischt.
Johnny Gaudreau war einer der besten NHL-Spieler der letzten 25 Jahre
Die beiden Ehefrauen der Brüder waren zum Zeitpunkt des tragischen Unglücks schwanger, Johnny wurde am 1. April 2025 ein drittes Mal Vater, als Witwe Meredith Sohn Carter Michael zur Welt brachte.
Unzählige Eishockey-Fans betrauerten damals den viel zu frühen Tod der beiden Gaudreaus. Johnny spielte in der NHL für die Calgary Flames und die Columbus Blue Jackets, sammelte in 763 Einsätzen unglaubliche 743 Scorerpunkte und galt als einer der besten Spieler der letzten 25 Jahre. Von der Liga wurde er folgerichtig vergangenes Jahr ins "Team des Vierteljahrhunderts" aufgenommen.
"So viele Spieler in diesem Team sind mit ihm aufgewachsen, standen ihm nahe und sind hier im Geiste bei uns. Das ist großartig", erklärte US-Kapitän Auston Matthews (28) unmittelbar nach dem Olympiasieg.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa