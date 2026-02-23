Ergreifender Moment mit seinen Kindern: Olympiasieger ehren toten Teamkollegen

Mailand (Italien) - Auf den Tag genau 46 Jahre nach dem letzten Triumph hat die USA am Sonntag zum Abschluss der Olympischen Winterspiele 2026 die Eishockey-Goldmedaille im Finale gegen Erzrivale Kanada gewonnen. Johnny Gaudreau (†31) konnte den Moment größter Freude leider nicht mehr miterleben, seine ehemaligen Teamkollegen dachten allerdings an ihn.

Gemeinsam mit seinen beiden Kindern Noa und Johnny Edward hielt das US-Team das Trikot von Johnny Gaudreau (†31) hoch. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem 2:1-Finalsieg präsentierte die Mannschaft für das Gruppenfoto zunächst ein Trikot mit der Nummer 13 und dem Namen des mittlerweile verstorbenen NHL-Profis.

Für alle, die da noch trockene Augen hatten, holten die frischgebackenen Olympiasieger dann auch noch die beiden Kinder des Außenstürmers mit aufs Eis.

Tochter Noa und Sohn Johnny Edward feierten mit einem breiten Grinsen im Gesicht, ihnen gefiel das Posieren mit dem Jersey ihres Papas ganz offenbar. Gaudreaus Witwe Meredith und seine Eltern waren ebenfalls als Zuschauer in der Arena dabei, zudem hing sein Trikot während der gesamten Spiele in der Umkleidekabine des US-Teams.

"Johnny Hockey", wie er liebevoll genannt wurde, starb gemeinsam mit seinem Bruder Matthew (†29) im August 2024 bei einem Verkehrsunfall. Ein betrunkener Autofahrer hatte die Geschwister, die auf Fahrrädern unterwegs waren, bei einem Überholmanöver tödlich erwischt.