Olympia 2026 beendet: Olympisches Feuer erloschen

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Bei der Abschlussfeier ist das Olympische Feier erloschen. Die Winterspiele sind damit beendet.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind beendet.

Am letzten Tag der Spiele ist der deutsche Bobsportler Johannes Lochner mit seiner Crew im Viererbob zur Goldmedaille gerast. Mit der Schlussfeier in Verona, die unter dem Motto "Beauty in Action" steht, klangen die Spiele am Abend aus.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen haben wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden gehalten.

23.01 Uhr: Die Olympischen Spiele 2026 sind Geschichte! Wir nennen zum Abschluss der Winterspiele nochmal die drei Erstplatzierten des Medaillenspiegels. Norwegen war die erfolgreichste Nation, Platz zwei belegen die USA, auf dem 3. Rang landen die Niederlande.

22.56 Uhr: Eine letzte musikalische Darbietung, dann heißt es Schluss, Aus, Ende. Rund 2,5 Stunden haben die Abschlussfeierlichkeiten in Verona gedauert.

22.52 Uhr: Die Schlussphase der Feierlichkeiten wird musikalisch eingeläutet.

Inzwischen ist das Olympische Feuer erloschen, womit die Winterspiele auch beendet sind. Für ein Paar Minuten wird regelrecht in den Partymodus geschaltet, insbesondere als der Mega-Hit "Lean on" vom Interpreten Major Lazer performt wird.

Was sagt die IOC-Präsidentin?

22.35 Uhr: Weiter geht es mit einer Rede von Kirsty Coventy.

Die IOC-Präsidentin spricht von einer "neuen Art von Winterspielen" und findet, dass "ein neuer Standard" gesetzt worden wäre. Sie lobt nicht nur Veranstalter, Helfer und Athleten sondern sogar die Zuschauer des Events. "Wir sehen uns 2030", stimmt sie bereits auf Olympische Winterspiele in Frankreich ein.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hält die abschließende Lobrede auf die Olympischen Winterspiele.
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hält die abschließende Lobrede auf die Olympischen Winterspiele.

22.32 Uhr: Eine Lobeshymne auf die Olympischen Spiele 2026 hält Sportfunktionär Giovanni Malagò. "Gut gemacht, Italien. Ihr habt Euer Versprechen gehalten", lobt er als Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele stellvertretend die Veranstaltung. "Unsere olympische Mission ist erfüllt", schließt er seine Rede.

22.17 Uhr: Wer sich fragt, warum die "Marseillaise" bei Olympia ertönt? Nach den Spielen ist vor den Spielen. Und 2030 werden die Olympischen Winterspiele in Frankreich stattfinden. Deshalb stellt sich Frankreichs als kommendes Gastgeberland schon einmal vor.

22.07 Uhr: Es ist Hymnenzeit bei der Abschlussfeier.

Deshalb geht es mit der olympischen Hymne weiter. Gesungen wird dabei auch - und zwar in griechischer Sprache.

22.05 Uhr: Jetzt ist noch die griechische Nationalhymne zu hören.

Das liegt daran, dass es sich bei Olympia um eine Tradition aus Griechenland handelt.

21.56 Uhr: Mit einem Lied aus der Oper "Madama Butterfly" wird verstorbenen Sportlern und Helfern gedacht.

21.55 Uhr: Was wäre ein Sportereignis ohne die Helfer?

Ausdrücklich wird deshalb noch einmal allen Volunteers gedankt.

Bei der Schlussfeier wird natürlich auch den Volunteers gedacht.
Bei der Schlussfeier wird natürlich auch den Volunteers gedacht.

21.50 Uhr: Den Song kennt fast jeder!

"Blue" (Da Ba Dee) von Eiffel 65 ertönt. Ein Ohrwurm-Hit aus Italien, der 1999 die Charts stürmte.

21.42 Uhr: Auch die Medaillengewinner über 50 Kilometer Langlauf der Männer werden gekürt. Dort hatte der Norweger Johannes Høsflot Klæbo die Nase vorn. Er hat bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit sechs Goldmedaillen einen absoluten Fabel-Rekord aufgestellt.

21.40 Uhr: Nicht vergessen! Wir sind bei der Abschlussfeier einer Sportveranstaltung.

Also werden auch noch einige Sieger gekürt, darunter die schwedische Langläuferin Ebba Andersson, die über die 50-Kilometer-Distanz Gold holte. Es ertönt deshalb auch die Hymne von Schweden.

Ebba Andersson aus Schweden (Mitte) erhält die Goldmedaille, weil sie auf der 50-Kilometer-Distanz die Konkurrenz in die Schranken wies.
Ebba Andersson aus Schweden (Mitte) erhält die Goldmedaille, weil sie auf der 50-Kilometer-Distanz die Konkurrenz in die Schranken wies.

21.30 Uhr: Nachdem alle Delegationen in der Arena angekommen sind, wird eine "Hommage an Europa" geboten.

Es wird dabei getanzt, was das Zeug hält. Unter anderem hüpft mit Flavio Cannone ein italienischer Sportler gekonnt auf dem Trampolin herum.

Deutsche Delegation mit künstlerisch wertvoller Darbietung

21.13 Uhr: Die Anzahl der Fahnen hat sich signifikant erhöht.

Inzwischen sind die Delegationen auf dem Weg ins Amphitheater und schwenken zahlreiche kleinere Flaggen. Bei der deutschen Delegation vollführen die Eiskunstläufer Annika Hocke und Robert Kunkel eine anspruchsvolle Hebefigur.

Die unter dem Motto "Beauty in Action" gestartete Abschluss-Feier bietet nun für alle Betrachter ein festliches und farbenfrohes Bild.
Die unter dem Motto "Beauty in Action" gestartete Abschluss-Feier bietet nun für alle Betrachter ein festliches und farbenfrohes Bild.

21.09 Uhr: Mittlerweile sind die Fahnenträger auf dem Weg in die Arena von Verona.

Manche der Flaggen werden von Sportlern getragen. Andere Nationen sind bereits abgereist, sodass Volunteers die Fahnen dieser Staaten in die Arena bringen. Insgesamt haben 92 Nationen an den Olympischen Spielen 2026 teilgenommen. Deutsche Fahnenträger sind übrigens die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt.

92 Flaggen werden in die Arena von Verona getragen.
92 Flaggen werden in die Arena von Verona getragen.

20.59 Uhr: Was jetzt noch zu einer Olympischen Feierlichkeit fehlt, ist Feuer.

Nun ist auch das Olympische Feuer unterwegs in die Arena.

Vier Herren sind dafür verantwortlich, dass das Olympische Feuer nach Verona getragen wird.
Vier Herren sind dafür verantwortlich, dass das Olympische Feuer nach Verona getragen wird.

20.55 Uhr: Während die Sportler bei der italienischen Nationalhymne mitsingen, wird ganz gemächlich die italienische Fahne am Mast hochgezogen. Daneben weht die olympische Flagge im Wind.

20.53 Uhr: Nach rund 20 Minuten sind dann auch das erste Mal Sportler zu sehen. Freudig strahlen italienische Medaillengewinner in die Kamera, ehe ein Bläser besinnliche musikalische Töne anstimmt.

20.47 Uhr: Nach klassischer Musik geht es mit "Faces of Olympia" - den "Gesichtern von Italien" weiter.

Die Zuschauer im blau eingefärbten Amphitheater bekommen eine gefühlvolle tänzerische Darbietung zu sehen.

20.40 Uhr: Gezeigt wird eine imposante Opern-Kulisse.

Passend dazu ertönt klassische Musik, die man aus der Oper kennt. Unter anderem wird "La Traviata" von Guiseppe Verdi inszeniert und damit auch die Kultur des Gastgeberlands Italien abgefeiert. Auch "Rigoletto" erklingt.

20.35 Uhr: Geplant sind Feierlichkeiten im griechisch-römischen Stil.

Da die Abschluss-Zeremonie in Verona stattfindet, was Schauplatz von "Romeo und Julia" ist, sind Parallelen zum Shakspeare-Drama zu erwarten.

"Beauty in Action" lautet das Motto bei der Olympischen Abschlussfeier.
"Beauty in Action" lautet das Motto bei der Olympischen Abschlussfeier.

22. Februar, 20.27 Uhr: Was passiert am Abend in Verona?

Mit einer Abschlussfeier gehen die Olympischen Spiele zu Ende.

Schauplatz ist die Verona Olympic Arena.

In Verona werden gehen die Olympischen Winterspiele feierlich zu Ende.
In Verona werden gehen die Olympischen Winterspiele feierlich zu Ende.

22. Februar, 17 Uhr: USA gewinnen Eishockey-Finale

Spiel, Satz und Sieg bei Olympia!

Die USA holen sich die letzte Olympische Goldmedaille. Jack Hughes heißt der Schütze des entscheidenden Treffers zum 2:1 in der Overtime. Während bei den US-Boys die Freude riesengroß ist, müssen die Final-Gegner aus Kanada den späten Nackenschlag erstmal abschütteln.

Die USA siegen im Eishockey-Finale gegen Kanada mit 2:1 nach Overtime.
Die USA siegen im Eishockey-Finale gegen Kanada mit 2:1 nach Overtime.

22. Februar, 16.38 Uhr: USA und Kanada müssen in die Overtime

Es ist und bleibt ein packendes Eishockey-Duell.

Zwischen Kanada und den USA schwanken Kufen-Waagen hin und her. Chancen gibt es hüben wie drüben, doch es bleibt auch nach dem 3. Drittel beim 1:1-Unentschieden. Doch es fällt heute definitiv

Den Kanaadiern ist gegen die USA erst ein einziges Tor gelungen.
Den Kanaadiern ist gegen die USA erst ein einziges Tor gelungen.

22. Februar, 15.46 Uhr: Kanada gleicht aus

Kurz vorm Ende des 2. Drittels konnte Kanada im Eishockey-Finale ausgleichen.

Es steht 1:1. Der Torschütze war Cale Makar. Fällt im 3. Drittel eine Entscheidung oder muss die Overtime her?

US-Torwart Connor Hellebuck (Mitte) wurde von den Kanadiern in Spielminute 39 überwunden.
US-Torwart Connor Hellebuck (Mitte) wurde von den Kanadiern in Spielminute 39 überwunden.

22. Februar, 14.52 Uhr: USA auf Goldkurs

Nach dem ersten Drittel führen die USA im Eishockey-Finale 1:0 gegen Kanada.

Das bislang einzige Tor hatte Matt Boldy in der 6. Minute geschossen.

22. Februar, 14.40 Uhr: Deutschland wird Fünfter in der Medaillenwertung

Der angestrebte dritte Rang wurde verfehlt, am Ende landet Team D auf Platz 5 bei den Winterspielen. Insgesamt wurde achtmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze geholt - 26 Medaillen an der Zahl.

In Peking vor vier Jahren wurde Deutschland hinter Norwegen noch Zweiter in der Nationenwertung.

"Deutschland ist und bleibt eine Wintersportnation. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in der Gesamtbilanz unseren eigenen Ansprüchen bei den Winterspielen 2026 nicht gerecht geworden sind", sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) laut dpa.

"Bei Olympischen Winterspielen wollen wir, wie in den vergangenen Jahren, zu den Top-3-Nationen gehören, im Sommer wieder zu den besten fünf. Die Ergebnisse aus Italien sind deshalb auch ein klarer Handlungsauftrag, unsere geplanten Reformen weiter voranzutreiben."

22. Februar, 14.23 Uhr: Lochner über sein großes Finale - "Kann ich jetzt überhaupt noch nicht glauben"

"Unglaublich, dass ein Plan nochmal so aufgeht bei meiner letzten Fuhre. Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht glauben und es wird ewig dauern, bis ich das realisiere", sagte Johannes Lochner nach seinem Olympiasieg im Viererbob dem ZDF.

"Es ist einfach so ein Traum, der sich seit zwei Jahren in meinem Kopf abgespielt hat. Dass er jetzt wahr ist - unbeschreiblich. Das ist ein Moment für die Ewigkeit", sagte Lochner, dessen Karriere nun ein "perfektes Ende" gefunden hat.

Gold im letzten Rennen für Johannes Lochner!
Gold im letzten Rennen für Johannes Lochner!

22. Februar, 14.19 Uhr: Finale im Eishockey wird zum Finale der Winterspiele - USA legen vor

Jetzt heißt es USA gegen Kanada. Die beiden favorisierten Herren-Mannschaften spielen um den Eishockey-Olympiasieg. Es ist die letzte sportliche Entscheidung der Winterspiele.

Bereits nach knapp sechs Minuten gehen die USA mit 1:0 in Führung.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

