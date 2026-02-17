Er wählt drastische Worte: Deutscher Ski-Star rechnet mit Olympia ab

Bormio (Italien) - Mit der Vergabe der Medaillen hatte Linus Straßer (33), vor einem Jahr noch WM-Dritter im Slalom, bei den Olympischen Spielen in keinem Rennen etwas zu tun. Doch auch unabhängig von seinem sportlichen Abschneiden hätte der 33-Jährige auf die Spiele in Italien verzichten können.
Auf die Stimmung beim Slalom angesprochen, wo Straßer als Neunter ins Ziel kam, ließ der einzige deutsche Podestfahrer des Winters eine regelrechte Tirade los.
"Ich bitte dich, meine komplette Family ist da mit Freunden und so weiter, die stehen irgendwo mittendrin. Schau mal hinter dich, die Tribüne, die Leute hocken da auf fünf Metern Höhe. Du hast keine Interaktion, nix, mit irgendwelchen Zuschauern, das ist einfach ...", schimpfte Straßer am ZDF-Mikrofon.
Der Münchner ging sogar noch weiter: "Wenn das der Genuss von Leistungssport sein soll, dann bin ich froh, dass es mein letztes Mal war."
Schon zuvor hatte sich Straßer gewaltig darüber geärgert, dass es ihm nicht gestattet worden war, seinen Freund AJ Ginnis (31) einer Ski-Tradition folgend nach dessen letztem Rennen im Zielbereich zu empfangen.
Linus Straßer schimpft auf Rahmenbedingungen bei den Olympischen Winterspielen
"Ja, streng verboten, da muss man natürlich den strikten Regeln folgen", sagte der 33-Jährige ironisch, als er noch einmal auf die Szene angesprochen wurde.
Eigentlich wollte er gar nicht so viel meckern, schließlich sei Olympia unglaublich, jeder wolle Olympiasieger werden und Medaillen gewinnen.
"Darum geht es aber gar nicht, sondern um das Event an sich", fuhr Straßer fort, "und wenn ich das für mich persönlich bewerte mit dem, was ich normal vorfinde, dann sind hier einfach wenige Emotionen, wenige Interaktionen mit Zuschauern, mit Fans."