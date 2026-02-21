 271.078

Olympia 2026 im Ticker: Gold und Silber! Deutscher Doppelsieg im Zweierbob

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Laura Nolte und Deborah Levi haben Gold im Zweierbob gewonnen, Lisa Buckwitz und Neele Schuten schnappen sich Silber.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind in vollem Gange!

Die deutschen Frauen-Duos haben am Samstag im Zweierbob mit Gold und Silber die nächsten Medaillen für Team D im Eiskanal eingesackt. Am finalen Tag der Spiele wollen die Männer im Vierer zum krönenden Abschluss weiteres Edelmetall regnen lassen.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

21. Februar, 22.09 Uhr: Kanada krönt sich zum Curling Olympiasieger!

Das kanadische Curling-Team der Männer hat sich im Finale mit 9:6 gegen Großbritannien durchgesetzt und Gold gewonnen!

Nach einem spannenden Duell, das fast in die Verlängerung ging, brachen bei den Kanadiern alle Dämme.

21. Februar, 21.49 Uhr: Deutscher Doppelsieg im Zweierbob

Goldmedaille im Zweierbob verteidigt! Laura Nolte und Deborah Levi geben sich im letzten Durchgang keine Blöße und wiederholen ihren Erfolg aus Peking vier Jahre später auch im Eiskanal von Cortina.

Silber schnappt sich Team Deutschland ebenfalls, Lisa Buckwitz und Neele Schuten fahren mit 0,53 Sekunden Abstand auf Platz zwei.

Für einen deutschen Dreifach-Triumph hat es leider nicht gereicht, Kim Kalicki und Talea Prepens kamen im vierten Lauf nicht mehr am US-Duo Humphries Armbruster/Jones, das sich über Bronze freut.

Laura Nolte und Deborah Levi fahren im Eiskanal von Cortina zur nächsten deutschen Bob-Goldmedaille!
Laura Nolte und Deborah Levi fahren im Eiskanal von Cortina zur nächsten deutschen Bob-Goldmedaille!  © Michael Kappeler/dpa

21. Februar, 21.05 Uhr: Jetzt zählt es für die deutschen Zweierbobs

Der vierte und finale Durchgang beim Zweierbob der Frauen steht in den Startlöchern!

Den Anfang machen Viktoria Cernanska und Lucia Mokrasova aus der Slowakei, Laura Nolte und Deborah Levi beschließen den Wettkampf an Position 20, wenn es ans Eingemachte und um die Goldmedaille geht.

21. Februar, 19.18 Uhr: Deutsche Zweierbobs weiter auf Gold- und Silberkurs

An der Spitze bleibt das Feld nach dem 3. Durchgang im Eiskanal von Cortina nahezu unverändert, wenn hinten nichts völlig Verrücktes passiert. Laura Nolte und Levi Deborah grüßen mit 0,35 Sekunden Vorsprung von ganz oben.

Das US-Team Humphries Armbruster/Jones musste auf die Zweitplatzierten Buckwitz/Schuten etwas abreißen lassen, während sich Kalicki/Prepens ein paar Hundertstel ans Podest ranpirschen, der Abstand beträgt jetzt nur noch 0,09 Sekunden. Es bleibt also spannend und der deutsche Dreifachsieg drin.

21. Februar, 18.59 Uhr: Hagelt es jetzt die nächsten Bob-Medaillen für Deutschland?

Der 3. und 4. Lauf im Zweierbob der Damen stehen an und Team D hat hervorragende Chancen auf gleich mehrere Medaillen.

Nach den ersten beiden Durchgängen führen Laura Nolte und Levi Deborah vor Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Das US-amerikanische Duo Kaillie Humphries Armbruster und Jasmine Jones liegt auf Platz drei, dahinter lauern mit Kim Kalicki und Talea Prepens zwei weitere Deutsche.

Schnappen sich Laura Nolte (Bild) und Levi Deborah gleich Gold?
Schnappen sich Laura Nolte (Bild) und Levi Deborah gleich Gold?  © Robert Michael/dpa

21. Februar, 17.30 Uhr: Die Niederländerinnen räumen weiter ab

Ein neuer Tag, eine neue olympische Goldmedaille im Eisschnelllauf für eine Niederländerin: Marijke Groenewoud gewinnt das Rennen im Massenstart der Frauen.

Für die Oranje-Damen ist es bereits der vierte Sieg bei den Winterspielen nach Femke Kok (500 Meter), Jutta Leerdam (1000 Meter) und Antoinette Rijpma-de Jong (1500 Meter). Silber geht an Ivanie Blondin aus Kanada, Bronze mit Mia Manganello in die USA.

21. Februar, 16.55 Uhr: Jorrit Bergsma gewinnt Gold im Massenstart mit 40 Jahren!

Der Olympiasieg im Massenstart der Männer geht nach bereits drei Goldmedaillen für die Frauen in die Niederlande an Jorrit Bergsma.

Der 40-Jährige setzt sich in seinem letzten olympischen Lauf ziemlich überraschend gegen Silber-Sieger Viktor Hald Thorup aus Dänemark und den Italiener Andrea Giovannini auf Platz drei durch.

Das Alter ist nur eine Zahl: Mit 40 Lenzen räumt Jorrit Bergsma noch einmal Gold ab.
Das Alter ist nur eine Zahl: Mit 40 Lenzen räumt Jorrit Bergsma noch einmal Gold ab.  © PIERO CRUCIATTI / AFP

21. Februar, 16.22 Uhr: Deutsche Eisschnellläufer scheiden aus

Das Massenstart-Halbfinale lief für die schwarz-rot-goldenen Eisschnellläufer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht wie erhofft. Alle fünf Deutschen müssen ihre letzte Medaillenhoffnung begraben.

Bei den Männern erwischte es zunächst den Erfurter Felix Maly im ersten Lauf, der nur 13. wurde. Im zweiten Halbfinale reichte es dann ebenfalls nicht für Fridtjof Petzold (14. Platz).

Maira Jasch erlebte bei den Damen einen bitteren Nachmittag, die Oberbayerin verpasste den Einzug in die Entscheidungsrunde als Neunte nur ganz knapp um einen Punkt, nachdem sie kurzfristig für Josephine Schlörb reingerückt war. Die Dresdnerin zog ihren Start aufgrund von Knieproblemen noch zurück, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Josie Hofmann landete anschließend im zweiten Halbfinale auf dem elften Rang und muss im Finale ebenfalls zuschauen.

Damit wird es keine deutsche Medaille im Eisschnelllauf bei diesen Winterspielen geben.

Maira Jasch fuhr nur haarscharf am Finaleinzug vorbei.
Maira Jasch fuhr nur haarscharf am Finaleinzug vorbei.  © JULIEN DE ROSA / AFP

21. Februar, 15.35 Uhr: Franziska Preuß freut sich über "super Abschluss"

"Bei Olympia die Karriere zu beenden, ist was Spezielles. Gemeinsam mit der Doro war es ein super Abschluss", sagte Preuß nach dem Rennen in der ARD.

Umringt von ihren Liebsten flossen auch noch einmal die Tränen. "Eigentlich wollte ich nicht mehr weinen, aber da war es zu spät."

Über ihren letzten Auftritt resümierte die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison: "Nach dem ersten Fehler habe ich es relativ gelassen gesehen... Es war egal, was rauskommt. Ich wollte einfach nochmal alles aufsaugen - und das ist mir gelungen."

Preuß bei ihrem letzten Zieleinlauf.
Preuß bei ihrem letzten Zieleinlauf.  © dpa | Hendrik Schmidt

21. Februar, 15.09 Uhr: Olympia-Negativrekord für deutsche Biathleten

So zweitrangig das heutige Ergebnis auch aktuell zu sein scheint, im Hintergrund steht nun eine umfassende Analyse an.

Denn nach dem Massenstart der Damen steht fest: Es ist das schlechteste Abschneiden überhaupt des deutschen Biathlon-Teams bei Olympischen Spielen! Nur in der Mixed-Staffel zu Beginn der Spiele konnte man aufs Podest laufen.

