Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 15. Februar

Olympia 2026: Der Zeitplan mit allen Vorkämpfen und Medaillen-Entscheidungen am 14. Februar.

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Dabei kämpfen rund 2900 Athleten aus aller Welt um Gold, Silber und Bronze.

Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt.
Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt.  © IMAGO / Laci Perenyi
Sonntag, 15. Februar 2026

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 11.15 Uhr: Verfolgung 12,5 Kilometer, Männer
  • 14.45 Uhr: Verfolgung 10 Kilometer, Frauen

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.46 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Kleines Finale
  • 11.48 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Finale

davor:

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Sechzehntelfinale
  • 11 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Achtelfinale
  • 11.20 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Viertelfinale
  • 11.35 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Halbfinale

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 12 Uhr: Staffel 4x 7,5 Kilometer, Männer

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Riesenslalom, Frauen, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 14.40 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Finale

davor, ab 13.45 Uhr:

  • 13.45 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Viertelfinale
  • 14.15 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Halbfinale
  • 14.35 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Finale B

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16 Uhr: 500 Meter, Frauen

Skeleton 🥇🥈🥉

  • 18 Uhr: Team, Mixed

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20 Uhr: Großschanze, Frauen, 2. Durchgang

Bob

  • 10 Uhr: Monobob, Frauen, 1. Durchgang
  • 11.50 Uhr: Monobob, Frauen, 2. Durchgang

Eiskunstlauf

  • 19.45 Uhr: Paare, Kurzprogramm

Ski Freestyle

  • 19.30 Uhr: Big Air, Männer, Qualifikation, Lauf 1
  • 20.15 Uhr: Big Air, Männer, Qualifikation, Lauf 2
  • 21 Uhr: Big Air, Männer, Qualifikation, Lauf 3

Eishockey Männer

Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Schweiz - Tschechien
  • 16.40 Uhr: Kanada - Frankreich

Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag:

  • 19.10 Uhr: Dänemark - Lettland
  • 21.10 Uhr: USA - Deutschland

Curling Frauen

Vorrunde, 6. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Dänemark - Italien
  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Schweden
  • 14.05 Uhr: USA - China
  • 14.05 Uhr: Japan - Südkorea

Curling Männer

Vorrunde, 6. Spieltag

  • 9.05 Uhr: Deutschland - Großbritannien
  • 9.05 Uhr: Norwegen - Italien
  • 9.05 Uhr: USA - Schweden

Vorrunde, 7. Spieltag

  • 19.05 Uhr: Großbritannien - Schweiz
  • 19.05 Uhr: Italien - Tschechien
  • 19.05 Uhr: Norwegen - USA
  • 19.05 Uhr: China - Kanada

Montag, 16. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Slalom, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 20.17 Uhr: Big Air, Frauen, Finale Lauf 3

davor:

  • 19.30 Uhr: Big Air, Frauen, Finale Lauf 2
  • 19.53 Uhr: Big Air, Frauen, Finale Lauf 2

Eiskunstlauf Mixed 🥇🥈🥉

  • 20 Uhr: Paare, Kür

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20.15 Uhr: Teamspringen, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 19 Uhr)

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Monobob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 12.42 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Finale

davor ab 11 Uhr:

  • 11 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Viertelfinale
  • 11.55 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Halbfinale
  • 12.36 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Finale B

Bob

  • 10 Uhr: Zweierbob, Männer, 1. Durchgang
  • 12 Uhr: Zweierbob, Männer, 2. Durchgang

Shorttrack

  • 11.18 Uhr: 500 Meter, Männer, Vorläufe
  • 12.04 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Halbfinale

Snowboard

  • 10.30 Uhr: Slopestyle, Frauen, Qualifikation
  • 14 Uhr: Slopestyle, Männer, Qualifikation

Dienstag, 17. Februar 2026

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 13 Uhr: Slopestyle, Frauen, Finale

Nordische Kombination 🥇🥈🥉

  • 13.45 Uhr: Einzel, Großschanze/10 Kilometer, Männer, Langlauf

davor:

  • 10 Uhr: Einzel, Großschanze/10 Kilometer, Männer, Sprung

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.30 Uhr: Staffel 4x 7,5 Kilometer, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 20.15 Uhr: Big Air, Männer, Finale

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Zweierbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.47 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale
  • 16.28 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale

davor:

  • 14.52 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Halbfinale
  • 15.43 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale D
  • 15.49 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale C
  • 16.41 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale B
  • 14.30 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Halbfinale
  • 15.24 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale D
  • 15.30 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale
  • 16.22 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale B

Ski Freestyle

  • 10.45 Uhr: Sprung, Frauen, 1. Qualifikationsrunde
  • 13.30 Uhr: Sprung, Männer, 1. Qualifikationsrunde

Eishockey Männer

Finalrunde

  • 12.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation I
  • 12.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation II
  • 16.40 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation III
  • 21.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation IV

Curling Frauen

Vorrunde, 9. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Dänemark - USA
  • 14.05 Uhr: Italien - Japan
  • 14.05 Uhr: Schweden - Kanada
  • 19.05 Uhr: Südkorea - Schweiz

Curling Männer

Vorrunde, 9. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: USA - China
  • 9.05 Uhr: Schweiz - Schweden
  • 9.05 Uhr: Tschechien - Deutschland

Vorrunde, 10. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: Deutschland - Schweiz
  • 19.05 Uhr: Kanada - Großbritannien
  • 19.05 Uhr: USA - Italien
  • 19.05 Uhr: Schweden - Norwegen

Mittwoch, 18. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Slalom, Frauen, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Team-Sprint Freistil, Frauen, Finale
  • 12.15 Uhr: Team-Sprint Freistil, Männer, Finale

davor:

  • 9.45 Uhr: Team-Sprint Freistil, Frauen, Qualifikation
  • 10.15 Uhr: Team-Sprint Freistil, Männer, Qualifikation

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 1
  • 12.59 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 2
  • 13.28 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 3 (Entscheidung)

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.30 Uhr: Aerials (Sprung), Frauen, Finale 1
  • 12.30 Uhr: Aerials (Sprung), Frauen, Finale 2 (Entscheidung)

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.45 Uhr: Staffel 4x 6 Kilometer, Frauen

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 20.59 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Finale
  • 21.29 Uhr: 500 Meter, Männer, Finale

davor:

  • 20.50 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Finale B
  • 20.15 Uhr: 500 Meter, Männer, Viertelfinale
  • 20.42 Uhr: 500 Meter, Männer, Halbfinale
  • 21.24 Uhr: 500 Meter, Männer, Finale B

Eishockey Männer

  • 12.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale I
  • 16.40 Uhr: Playoff-Viertelfinale II
  • 18.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale III
  • 21.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale IV

Curling Frauen

Vorrunde, 10. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: China - Dänemark
  • 9.05 Uhr: USA - Großbritannien
  • 9.05 Uhr: Schweden - Südkorea

Vorrunde, 11. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: China - Schweden
  • 19.05 Uhr: Großbritannien - Japan
  • 19.05 Uhr: Kanada - Italien
  • 19.05 Uhr: Schweiz - Dänemark

Curling Männer

Vorrunde, 11. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Italien - Kanada
  • 14.05 Uhr: Norwegen - Schweiz
  • 14.05 Uhr: China - Tschechien
  • 14.05 Uhr: USA - Großbritannien

Donnerstag, 19. Februar 2026

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Aerials (Sprung), Männer, Finale

Nordische Kombination 🥇🥈🥉

  • 14 Uhr: Team-Sprint, Großschanze/2x 7,5 Kilometer, Männer, Langlauf

davor:

  • 10 Uhr: Team-Sprint, Großschanze/2x 7,5 Kilometer, Männer, Sprung

Skibergsteigen 🥇🥈🥉

  • 13.55 Uhr: Sprint, Frauen, Finale
  • 14.15 Uhr: Sprint, Männer, Finale

davor:

  • 9.50 Uhr: Sprint, Frauen, Qualifikation
  • 10.30 Uhr: Sprint, Männer, Qualifikation
  • 12.55 Uhr: Sprint, Frauen, Halbfinale
  • 13.25 Uhr: Sprint, Männer, Halbfinale

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.30 Uhr: 1500 Meter, Männer

Eiskunstlauf 🥇🥈🥉

  • 19 Uhr: Einzel, Frauen, Kür

Eishockey Frauen 🥇🥈🥉

  • 19.10 Uhr: Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

davor:

  • 14.40 Uhr: Spiel um Bronze: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Ski Freestyle

  • 10.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Qualifikation
  • 19.30 Uhr: Halfpipe, Frauen, Qualifikation

Curling Frauen

Vorrunde, 12. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Italien
  • 14.05 Uhr: Kanada - Südkorea
  • 14.05 Uhr: Japan - China
  • 14.05 Uhr: Schweiz - USA

Curling Männer

Vorrunde, 12. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: Italien - Schweiz
  • 9.05 Uhr: Norwegen - Kanada
  • 9.05 Uhr: China - Deutschland
  • 9.05 Uhr: Schweden - Tschechien

Finalrunde, Halbfinale:

  • 19.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
  • 19.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Freitag, 20. Februar 2026

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.15 Uhr: Massenstart 15 Kilometer, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 13.15 Uhr: Ski Cross, Frauen, Finale
  • 20.25 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale

davor:

  • 10 Uhr: Ski Cross, Frauen, Qualifikation

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

16.30 Uhr: 1500 Meter, Frauen

Shorttrack🥇🥈🥉

  • 21.29 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Finale
  • 22.03 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Finale

davor:

  • 20.15 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Viertelfinale
  • 21 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Halbfinale
  • 21.17 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Finale B
  • 21.56 Uhr 1500 Meter, Frauen, Finale B

Curling Männer 🥇🥈🥉

  • 19.05 Uhr: Spiel um Bronze: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Bob

  • 18 Uhr: Zweierbob, Frauen, 1. Durchgang
  • 19.45 Uhr: Zweierbob, Frauen, 2. Durchgang

Eishockey Männer

Finalrunde, Halbfinale:

  • 16.40 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2
  • 21.10 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Curling Frauen

Finalrunde, Halbfinale:

  • 14.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
  • 14.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Samstag, 21. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 11 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Sprung, Team Mixed, Finale
  • 13.15 Uhr: Ski Cross, Männer, Finale
  • 20.25 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale

Skibergsteigen 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Staffel, Mixed

Curling Frauen 🥉

Spiel um Bronze:

  • 14.05 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.15 Uhr: Massenstart 12,5 Kilometer, Frauen

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.40 Uhr: Massenstart, Männer, Finale
  • 17.15 Uhr: Massenstart, Frauen, Finale

davor:

  • 15 Uhr: Massenstart, Männer, Halbfinale
  • 15.50 Uhr: Massenstart, Frauen, Halbfinale

Curling Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 19.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Zweierbob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Eishockey Männer 🥉

Spiel um Bronze:

  • 20.40 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Bob

  • 10 Uhr: Viererbob, Männer, 1. Durchgang
  • 12 Uhr: Viererbob, Männer, 2. Durchgang

Sonntag, 22. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen

Curling Frauen 🥇🥈

Finale:

  • 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)

Eishockey Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Abschlussfeier der Olympischen Spiele

  • 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten

