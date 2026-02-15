Olympia 2026 im Ticker: Biathletin nach positivem Dopingtest wieder in der Loipe

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Gold-Helm Philipp Raimund wird nach Platz neun auf der Großschanze von slowenischen Fans provoziert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am achten Wettkampftag wiederholten die deutschen Skeleton-Damen den Erfolg der Männer vom Freitag: Susanne Kreher schnappte sich bei ihrer Olympia-Premiere Silber, Jacqueline Pfeifer Bronze. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

15. Februar, 10.34 Uhr: Fabian Gratz nach Riesenslalom-Aus enttäuscht

"Du fokussierst dich so lange und dann ist es so schnell vorbei, das tut extrem weh", sagte der 28-Jährige. Als Zehnter des ersten Durchgangs hatte sich Gratz am Samstag eine gute Ausgangsposition erarbeitet: zum Bronzerang waren es nur 0,71 Sekunden Rückstand. Ein Fahrfehler im zweiten Lauf machte seinen Traum von einer Olympia-Medaille dann aber zunichte. "Vielleicht bin ich es zu direkt angegangen", resümierte er. Ob er auch am Montag beim Slalom (10 Uhr/13.30 Uhr, ZDF und Eurosport) an den Start gehen wird, konnte Gratz noch nicht sagen.

Ein Fahrfehler machte den Traum von einer olympischen Medaille zunichte. Fabian Gratz zeigte sich nach seinem Ausscheiden enttäuscht. © Expa/ Johann Groder/APA/dpa

15. Februar, 10.09 Uhr: Biathletin nach positivem Dopingtest wieder in der Loipe

Rebecca Passler (24) wurde noch im Januar positiv auf Letrozol - ein Medikament, das den Östrogenspiegel senken kann - getestet. Die Biathletin flog aus dem italienischen Kader, durfte nicht bei Olympia starten. Dann kam die Wende, jetzt könnte Passler doch noch um eine Medaille kämpfen. Montag soll die 24-Jährige erstmals bei den Olympischen Winterspielen an einem offiziellen Training teilnehmen. "Wir freuen uns riesig, sie wieder bei uns zu haben", sagte Teamkollegin Dorothea Wierer (35). Ob Passler am Mittwoch (14.45 Uhr) in der Frauenstaffel starten darf, ist derweil noch offen. Bis Dienstag soll eine Entscheidung fallen.

Für Rebecca Passler (24) könnte der Olympia-Traum doch noch wahr werden. (Archivfoto) © CHRISTOF STACHE / AFP

14. Februar, 22.34 Uhr: Der achte Wettkampftag ist beinahe komplett

Im Shorttrack laufen heute noch sowohl bei den Männern als auch den Frauen die Entscheidungen - allerdings ohne deutsche Beteiligung. Vorbehaltlich dieser Ergebnisse liegt Deutschland auf Platz sechs des Medaillenspiegels, während wir uns für heute verabschieden.

14. Februar, 21.53 Uhr: Gold-Helm Raimund wird diesmal Neunter und im Nachgang provoziert

Solche Szenen braucht es wirklich nicht! Slowenische Fans zeigten sich gegenüber Deutschlands Olympiasieger Philipp Raimund nach dessen neuntem Platz gehässig: "Logischerweise bin ich jetzt gerade leicht gefrustet", so Raimund im Anschluss. Mit dem slowenischen Sieger Prevc habe er kein Problem, mit dem unsportlichen Verhalten der Anhänger schon: "Ich glaube, die Fans nehmen sich manchmal zu viele Rechte raus. [...] Das fand ich ein bisschen unangebracht."

Philipp Raimund konnte seinen Fabel-Sprung nicht wiederholen und war im Anschluss enttäsucht. © Daniel Karmann/dpa

14. Februar, 20.56 Uhr: Keine erneute Skisprung-Sensation

Das wäre zu schön gewesen! Philipp Raimund konnte seine Fabel-Sprünge auf der olympischen Großschanze nicht wiederholen und wurde Neunter mit 131 und 136 Metern. Gold schnappte sich Favorit Domen Prevc aus Slowenien, Silber ging an den Japaner Ren Nikaido, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, Andreas Wellinger wurde als zweitbester Deutscher Fünfzehnter.

14. Februar, 20.32 Uhr: Wieder doppelter deutscher Medaillen-Regen im Skeleton!

Wieder Medaillenregen im Skeleton! Am Freitag hatten Axel Jungk und Christopher Grotheer bei den Männern Silber und Bronze gewonnen, am Samstag legten Susanne Kreher als Zweite und Jacqueline Pfeifer als Dritte nach. Den Olympia-Sieg holte sich die Österreicherin Janine Flock, die vor dem letzten Lauf geführt hatte und die FÜhrung mit 0,30 Sekunden Vorsprung ins Ziel brachte. Hannah Neise aus Arnsberg machte das deutsche Glück perfekt, wurde Vierte. Mehr über Olympia-Debütantin Kreher erfahrt ihr in unserem Artikel: "Sie sticht sich den Erfolg unter die Haut: Susanne Kreher holt Silber bei Olympia-Premiere".



Susanne Kreher (r.) holte bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme Silber. © Michael Kappeler/dpa

Jacqueline Pfeifer kam als starke Dritte ins Ziel und schnappt sich Bronze. © Michael Kappeler/dpa

14. Februar, 20.27 Uhr: Keine Chance gegen Kanada! Deutsche Eishockey-Damen sind raus

Das wäre eine Olympia-Sensation gewesen! Doch Kanadas Frauen waren zu stark und Deutschlands Eishockey-Damen sind nach dem 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) im Viertelfinale raus. "Das war das engste Spiel, dass wir bislang hatten gegen Kanada. Ein Tor ist uns gegen die noch nie gelungen zuvor. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Topscorerin Laura Kluge stolz.

Trotz Turnier-Aus kann das Abschneiden der deutschen Eishockey-Damen um Carina Strobel (r.). als Erfolg verbucht werden. © Peter Kneffel/dpa

14. Februar, 19.47 Uhr: Medaillen-Wiederholung von Philipp Raimund unwahrscheinlich

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund muss wohl seine Hoffnungen auf eine weitere Medaille begraben: Der Oberstdorfer sprang im ersten Durchgang auf der Großschanze 131,0 Meter (135,2 Punkte), was Platz elf bedeutet. Das Ranking führt der Japaner Ren Nikaido mit einem Sprung mit 154,0 Punkte an. Andreas Wellinger liegt nach 127,0 Metern im ersten Durchgang auf Platz 16.

Gold-Helm Philipp Raimund konnte seinen Fabel-Sprung auf der Großschanze am Samstag vorerst nicht wiederholen. © Daniel Karmann/dpa

14. Februar, 18.49 Uhr: Doppelte Medaillen-Hoffnung im Skeleton

Nach drei von vier Läufen haben die zwei deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer besten Medaillen-Chancen. Zwar führt die Österreicherin Janine Flock, doch Kreher hat als Zweite nur 0,21 Sekunden Rückstand. Pfeifer liegt mit 0,43 Sekunden plus auf Rang drei. Die Hoffnung: Flock könnte wie in Peking wie vor vier Jahren im letzten Lauf schwächeln und aus den Top3 fallen. Ab 19.35 Uhr startet der vierte und letzte Lauf.

Susanne Kreher darf sich berechtigte Medaillen-Hoffnungen vor dem letzten Lauf machen. © Michael Kappeler/dpa

14. Februar, 17.56 Uhr: Magenprobleme im deutschen Biathlon-Team! Franzi Preuß isoliert sich

Im Sprint hat es am Nachmittag nicht zu einer Medaille gereicht. Am Sonntag macht sich Franzi Preuß in der Verfolgung erneut Hoffnungen und isoliert sich deshalb von ihrer Kolleginnen, die kurzzeitig über Magenprobleme klagten. "Bei mir ist alles stabil", ließ Preuß ausrichten. Sie habe keine Beschwerden. Dennoch gehe Sicherheit vor. Bis dato hatte sie mit Anna Weidel ein Doppelzimmer geteilt.



Franziska Preuß (l.) isoliert sich zur gesundheitlichen Sicherheit von ihren Kolleginnen. © Hendrik Schmidt/dpa

14. Februar, 17.51 Uhr: Zweites Gold im Eisschnelllauf für Jordan Stolz

US-Star Jordan Stolz hat sich im Eisschnelllauf eine zweite Goldmedaille geholt. Nach seinem Sieg über 1000 Meter war er auch über 500 Meter nicht zu schlagen und stellt mit 33,77 Sekunden eine neue olympische Rekordzeit auf. Der Neiderländer Jenning de Boo und der Kanadier Laurent Dubreuil folgten auf Platz zwei und drei. Die deutschen Eisschnellläuferinnen verpassten das Halbfinale schon am Start, als Josephine Schlörb mit dem Schuh im Eis hängen blieb.

US-Eisschnellläufer Jordan Stolz schnappte sich seien zweite Goldmedaille und die olympische Bestzeit über 500 Meter. © Luca Bruno/AP/dpa

14. Februar, 16.24 Uhr: Schaffen Deutschlands Eishockey-Frauen den Sprung ins Halbfinale?

Es geht ums Halbfinale! Deutschlands Eishockey-Frauen treten um 16.40 Uhr im Viertelfinale gegen Kanada an. Gegen die Nordamerikanerinnen ist das DEB-Team der klare Außenseiter, geht das Duell aber mutig an. "Dass es schwer werden wird, ist uns bewusst. Aber wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen", hatte Kapitänin Daria Gleißner am Tag vor der Partie noch gesagt. Dabei könnte Deutschland in die Karten spielen, dass Kanadas Top-Spielerin Marie-Philip Poulin das letzte Spiel verletzt verpasste und womöglich noch nicht wieder bei 100 Prozent steht.

Deutschlands Eishockey-Frauen wollen die Sensation gegen Kanada schaffen. © Wang Kaiyan/XinHua/dpa

14. Februar, 16.03 Uhr: Emma Aicher startet im Riesenslalom

Lange war unklar, ob "Silber-Emma" auch beim Riesenslalom an den Start gehen würde, jetzt hat der DSV das Aufgebot für die technische Disziplin bekannt gegeben. Auf der Startliste stehen sowohl Emma Aicher als auch Slalom-Spezialistin Lena Dürr. Im Gegensatz zu allen anderen Disziplinen, in denen Allrounderin Aicher an den Start geht, zählt sie allerdings im Riesenslalom nicht zu den Podiumskandidatinnen. Die 22-Jährige hatte in Abfahrt und Teamkombination Silber gewonnen, im Super-G war sie allerdings ausgeschieden. Eine Medaillenchance hat Aicher aber noch im Slalom am Mittwoch.

Emma Aicher geht im Riesenslalom an den Start. © Michael Kappeler/dpa

14. Februar, 15.47 Uhr: Maren Kirkeeide holt Biathlon-Gold im Sprint

Die norwegisch-französischen Festspiele im Biathlon gehen weiter! Maren Kirkeeide aus Norwegen hat mit einer bockstarken Schlussrunde die Französin Océane Michelon noch um 3,8 Sekunden auf Platz zwei geschoben und sich so erstmals zur Olympiasiegerin gekrönt. Bronze holte 23,7 Sekunden hinter Kirkeeide Lou Jeanmonnot, der ein Schießfehler einen Strich durch die Goldrechnung machte. Auch Franziska Preuß ärgerte sich über einen Schießfehler beim Stehendschießen, durch den sie mit einer Minute Rückstand auf Kirkeeide "nur" auf Platz sieben landete, sie sicherte sich aber trotzdem eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung. Vanessa Voigt, die bis zum Vortag mit Magen-Darm-Problemen flach gelegen hatte, holte dank zehn Treffern das Maximum heraus und belegte den zwölften Platz. Julia Tannheimer, die sich mit zwei Fehlern im Stehendschießen früh rausschoss, rannte trotzdem noch auf den 20. Rang, Selina Grotian hingegen landete mit drei Fehlern auf Platz 52.

Franziska Preuß geht am Sonntag von Platz sieben aus in die Verfolgung. © Hendrik Schmidt/dpa

14. Februar, 15.20 Uhr: Preuß wohl mit dem Fehler zu viel

Schade! Franziska Preuß muss mit einem Fehler im Stehendanschlag wohl die Hoffnungen auf eine Medaille begraben. Vanessa Voigt blieb kurz zuvor zwar fehlerfrei, liegt aber nach den zweitem Schießen bereits hinter Preuß. Julia Tannheimer betrieb Schadensbegrenzung und bleib im Stehendanschlag fehlerfrei, bei Selina Grotian kam noch ein Fehler hinzu.