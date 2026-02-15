Endlich wieder sicherer Verkehr: Olympische Kondome werden aufgefüllt
Von Florian Lütticke
Cortina d'Ampezzo (Italien) - Weil die "Pariser" knapp geworden sind, haben die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Italien den Athletinnen und Athleten Nachschub versprochen. Es sollen neue Gratis-Kondome geliefert werden.
"Wir können bestätigen, dass die Versorgung mit Kondomen in den olympischen Dörfern zeitweise aufgebraucht war, weil die Nachfrage höher als erwartet war", teilte das Organisationskomitee auf dpa-Anfrage mit.
Nachschub sei unterwegs und werde bis Montag über die Dörfer verteilt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.
Ein Bericht, dass die Kondome in den olympischen Dörfern ausgegangen seien, hatte nicht nur für Gesprächsstoff bei den Athletinnen und Athleten gesorgt.
"Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist", sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Wochenende mit einem Augenzwinkern. "10.000 wurden benutzt, 2800 Athleten - man kann es sich ausrechnen."
Damit der Spaß nicht zu kurz kommt: Kondom-Versorgung bis Ende der Spiele sichergestellt
Nun haben die italienischen Organisatoren auf den Kondom-Engpass reagiert. "Sie werden kontinuierlich bis zum Ende der Spiele aufgefüllt, um sicherzustellen, dass immer welche verfügbar sind", teilte das Ok weiter mit. Die Winterspiele enden am 22. Februar.
Bei jeder Ausgabe der Olympischen Spiele sind die Gratis-Kondome wieder ein großes Thema. Zum ersten Mal lagen 1988 bei den Sommerspielen im südkoreanischen Seoul Kondome für die Athletinnen und Athleten parat.
Bei den Spielen 2024 in Paris sollen es etwa 300.000 gewesen sein. Die Kondome sind auch als Souvenir beliebt.
Titelfoto: Montage: Peter Kneffel/dpa, Michael Kappeler/dpa