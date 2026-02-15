Endlich wieder sicherer Verkehr: Olympische Kondome werden aufgefüllt

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Weil die "Pariser" knapp geworden sind , haben die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Italien den Athletinnen und Athleten Nachschub versprochen. Es sollen neue Gratis-Kondome geliefert werden.

Auch 2010, bei den Winterspielen im kanadischen Vancouver, wurden die Athletinnen und Athleten mit Gratis-Kondomen versorgt. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

"Wir können bestätigen, dass die Versorgung mit Kondomen in den olympischen Dörfern zeitweise aufgebraucht war, weil die Nachfrage höher als erwartet war", teilte das Organisationskomitee auf dpa-Anfrage mit.

Nachschub sei unterwegs und werde bis Montag über die Dörfer verteilt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.

Ein Bericht, dass die Kondome in den olympischen Dörfern ausgegangen seien, hatte nicht nur für Gesprächsstoff bei den Athletinnen und Athleten gesorgt.

"Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist", sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Wochenende mit einem Augenzwinkern. "10.000 wurden benutzt, 2800 Athleten - man kann es sich ausrechnen."