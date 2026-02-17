Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 17. Februar
Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Dabei kämpfen rund 2900 Athleten aus aller Welt um Gold, Silber und Bronze.
Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.
- Dienstag, 17. Februar 2026
- Mittwoch, 18. Februar 2026
- Donnerstag, 19. Februar 2026
- Freitag, 20. Februar 2026
- Samstag, 21. Februar 2026
- Sonntag, 22. Februar 2026
Snowboard 🥇🥈🥉
- 13 Uhr: Slopestyle, Frauen, Finale
Nordische Kombination 🥇🥈🥉
- 13.45 Uhr: Einzel, Großschanze/10 Kilometer, Männer, Langlauf
davor:
- 10 Uhr: Einzel, Großschanze/10 Kilometer, Männer, Sprung
Biathlon 🥇🥈🥉
- 14.30 Uhr: Staffel 4x 7,5 Kilometer, Männer
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
- 20.15 Uhr: Big Air, Männer, Finale
Bob 🥇🥈🥉
- 21.20 Uhr: Zweierbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)
Eisschnelllauf 🥇🥈🥉
- 16.47 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale
- 16.28 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale
davor:
- 14.52 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Halbfinale
- 15.43 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale D
- 15.49 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale C
- 16.41 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale B
- 14.30 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Halbfinale
- 15.24 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale D
- 15.30 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale
- 16.22 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale B
Ski Freestyle
- 10.45 Uhr: Sprung, Frauen, 1. Qualifikationsrunde
- 13.30 Uhr: Sprung, Männer, 1. Qualifikationsrunde
Eishockey Männer
Finalrunde
- 12.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation I
- 12.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation II
- 16.40 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation III
- 21.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation IV
Curling Frauen
Vorrunde, 9. Spieltag:
- 14.05 Uhr: Dänemark - USA
- 14.05 Uhr: Italien - Japan
- 14.05 Uhr: Schweden - Kanada
- 19.05 Uhr: Südkorea - Schweiz
Curling Männer
Vorrunde, 9. Spieltag:
- 9.05 Uhr: USA - China
- 9.05 Uhr: Schweiz - Schweden
- 9.05 Uhr: Tschechien - Deutschland
Vorrunde, 10. Spieltag:
- 19.05 Uhr: Deutschland - Schweiz
- 19.05 Uhr: Kanada - Großbritannien
- 19.05 Uhr: USA - Italien
- 19.05 Uhr: Schweden - Norwegen
Mittwoch, 18. Februar 2026
Ski Alpin 🥇🥈🥉
- 11.45 Uhr: Slalom, Frauen, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)
Ski Langlauf 🥇🥈🥉
- 11.45 Uhr: Team-Sprint Freistil, Frauen, Finale
- 12.15 Uhr: Team-Sprint Freistil, Männer, Finale
davor:
- 9.45 Uhr: Team-Sprint Freistil, Frauen, Qualifikation
- 10.15 Uhr: Team-Sprint Freistil, Männer, Qualifikation
Snowboard 🥇🥈🥉
- 12.30 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 1
- 12.59 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 2
- 13.28 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 3 (Entscheidung)
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
- 11.30 Uhr: Aerials (Sprung), Frauen, Finale 1
- 12.30 Uhr: Aerials (Sprung), Frauen, Finale 2 (Entscheidung)
Biathlon 🥇🥈🥉
- 14.45 Uhr: Staffel 4x 6 Kilometer, Frauen
Shorttrack 🥇🥈🥉
- 20.59 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Finale
- 21.29 Uhr: 500 Meter, Männer, Finale
davor:
- 20.50 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Finale B
- 20.15 Uhr: 500 Meter, Männer, Viertelfinale
- 20.42 Uhr: 500 Meter, Männer, Halbfinale
- 21.24 Uhr: 500 Meter, Männer, Finale B
Eishockey Männer
- 12.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale I
- 16.40 Uhr: Playoff-Viertelfinale II
- 18.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale III
- 21.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale IV
Curling Frauen
Vorrunde, 10. Spieltag:
- 9.05 Uhr: China - Dänemark
- 9.05 Uhr: USA - Großbritannien
- 9.05 Uhr: Schweden - Südkorea
Vorrunde, 11. Spieltag:
- 19.05 Uhr: China - Schweden
- 19.05 Uhr: Großbritannien - Japan
- 19.05 Uhr: Kanada - Italien
- 19.05 Uhr: Schweiz - Dänemark
Curling Männer
Vorrunde, 11. Spieltag:
- 14.05 Uhr: Italien - Kanada
- 14.05 Uhr: Norwegen - Schweiz
- 14.05 Uhr: China - Tschechien
- 14.05 Uhr: USA - Großbritannien
Donnerstag, 19. Februar 2026
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
- 12.30 Uhr: Aerials (Sprung), Männer, Finale
Nordische Kombination 🥇🥈🥉
- 14 Uhr: Team-Sprint, Großschanze/2x 7,5 Kilometer, Männer, Langlauf
davor:
- 10 Uhr: Team-Sprint, Großschanze/2x 7,5 Kilometer, Männer, Sprung
Skibergsteigen 🥇🥈🥉
- 13.55 Uhr: Sprint, Frauen, Finale
- 14.15 Uhr: Sprint, Männer, Finale
davor:
- 9.50 Uhr: Sprint, Frauen, Qualifikation
- 10.30 Uhr: Sprint, Männer, Qualifikation
- 12.55 Uhr: Sprint, Frauen, Halbfinale
- 13.25 Uhr: Sprint, Männer, Halbfinale
Eisschnelllauf 🥇🥈🥉
- 16.30 Uhr: 1500 Meter, Männer
Eiskunstlauf 🥇🥈🥉
- 19 Uhr: Einzel, Frauen, Kür
Eishockey Frauen 🥇🥈🥉
- 19.10 Uhr: Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
davor:
- 14.40 Uhr: Spiel um Bronze: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
Ski Freestyle
- 10.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Qualifikation
- 19.30 Uhr: Halfpipe, Frauen, Qualifikation
Curling Frauen
Vorrunde, 12. Spieltag:
- 14.05 Uhr: Großbritannien - Italien
- 14.05 Uhr: Kanada - Südkorea
- 14.05 Uhr: Japan - China
- 14.05 Uhr: Schweiz - USA
Curling Männer
Vorrunde, 12. Spieltag:
- 9.05 Uhr: Italien - Schweiz
- 9.05 Uhr: Norwegen - Kanada
- 9.05 Uhr: China - Deutschland
- 9.05 Uhr: Schweden - Tschechien
Finalrunde, Halbfinale:
- 19.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
- 19.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde
Freitag, 20. Februar 2026
Biathlon 🥇🥈🥉
- 14.15 Uhr: Massenstart 15 Kilometer, Männer
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
- 13.15 Uhr: Ski Cross, Frauen, Finale
- 20.25 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale
davor:
- 10 Uhr: Ski Cross, Frauen, Qualifikation
Eisschnelllauf 🥇🥈🥉
16.30 Uhr: 1500 Meter, Frauen
Shorttrack🥇🥈🥉
- 21.29 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Finale
- 22.03 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Finale
davor:
- 20.15 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Viertelfinale
- 21 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Halbfinale
- 21.17 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Finale B
- 21.56 Uhr 1500 Meter, Frauen, Finale B
Curling Männer 🥇🥈🥉
- 19.05 Uhr: Spiel um Bronze: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
Bob
- 18 Uhr: Zweierbob, Frauen, 1. Durchgang
- 19.45 Uhr: Zweierbob, Frauen, 2. Durchgang
Eishockey Männer
Finalrunde, Halbfinale:
- 16.40 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2
- 21.10 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4
Curling Frauen
Finalrunde, Halbfinale:
- 14.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
- 14.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde
Samstag, 21. Februar 2026
Ski Langlauf 🥇🥈🥉
- 11 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Männer
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
- 11.45 Uhr: Sprung, Team Mixed, Finale
- 13.15 Uhr: Ski Cross, Männer, Finale
- 20.25 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale
Skibergsteigen 🥇🥈🥉
- 13.30 Uhr: Staffel, Mixed
Curling Frauen 🥉
Spiel um Bronze:
- 14.05 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
Biathlon 🥇🥈🥉
- 14.15 Uhr: Massenstart 12,5 Kilometer, Frauen
Eisschnelllauf 🥇🥈🥉
- 16.40 Uhr: Massenstart, Männer, Finale
- 17.15 Uhr: Massenstart, Frauen, Finale
davor:
- 15 Uhr: Massenstart, Männer, Halbfinale
- 15.50 Uhr: Massenstart, Frauen, Halbfinale
Curling Männer 🥇🥈🥉
Finale:
- 19.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Bob 🥇🥈🥉
- 21.20 Uhr: Zweierbob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)
Eishockey Männer 🥉
Spiel um Bronze:
- 20.40 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
Bob
- 10 Uhr: Viererbob, Männer, 1. Durchgang
- 12 Uhr: Viererbob, Männer, 2. Durchgang
Sonntag, 22. Februar 2026
Ski Langlauf 🥇🥈🥉
- 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen
Curling Frauen 🥇🥈
Finale:
- 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Bob🥇🥈🥉
- 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)
Eishockey Männer 🥇🥈🥉
Finale:
- 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Abschlussfeier der Olympischen Spiele
- 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa