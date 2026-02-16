Nach enttäuschender Olympia-Vorrunde: Ex-Kapitän Moritz Müller rechnet mit DEB-Team ab

Mailand (Italien) - Viele Experten sprachen im Vorfeld von Olympia davon, dass der Deutsche Eishockey Bund das beste deutsche Team aller Zeiten am Start habe. Doch nach der durchwachsenen Vorrunde hat Ex-Kapitän Moritz Müller (39) mit der Mannschaft abgerechnet.

Moritz Müller (39) im Zweikampf mit dem Amerikaner Matthew Tkachuk (28) von den Florida Panthers. © Carolyn Kaster/AP/dpa

"Die besten Mannschaften, die ich erlebt habe, waren 2018 und 2023. Da muss diese Mannschaft erst noch hinkommen", kritisiert der langjährige Kapitän der Kölner Haie nach der 1:5-Pleite gegen die überlegenen USA.

Nach einem 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Dänemark hatte die Mannschaft von Trainer Harold Kreis (67) auch schon das zweite Spiel gegen Lettland verloren (3:4). Durch Glück landete man am Ende dennoch auf dem zweiten Tabellenplatz, sodass man in der ersten K.-o.-Runde nun auf Frankreich (Dienstag, 12.10 Uhr) trifft.

Während Müller in den vergangenen Jahren als Kapitän des Teams vorangegangen war, wurde er vor den Olympischen Winterspielen von Kreis degradiert. Sein Amt als Captain übernahm NHL-Superstar Leon Draisaitl (30). Und nicht nur das: bisher bekommt der Ur-Kölner nur wenig Spielzeit - auch ein Grund für seine Kritik?

"Wir haben mit Sicherheit die besten Spieler dabei. Aber wir müssen verstehen, wie wir als Mannschaft auf diesem Niveau zu spielen haben. Da braucht es eine geschlossene Team-Leistung und geradliniges Eishockey", macht der 39-Jährige klar.