Olympia 2026 im Ticker: Deutschland holt an Tag zehn Silber und Bronze

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland holt an Tag zehn Silber und Bronze.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am zehnten Wettkampftag wurde es für Deutschland dramatisch in gleich drei Sportarten. Im Monobob der Frauen und in der Eiskunstlauf-Entscheidung der Paarläufer lag Gold für die Bundesrepublik bereit, doch in beiden Sportarten reichte es nicht zum Olympiasieg. Schon zuvor platzten die Medaillen-Träume der Skispringer im Teamspringen. Andreas Wellinger und Philipp Raimund fehlten am Ende 17 Zentimeter zu Bronze und das auch nur, weil das Springen wegen Schneetreibens abgebrochen werden musste. Mit 0,3 Punkten Rückstand landeten die Deutschen somit auf Rang vier und waren die großen Verlierer der Jury-Entscheidung. Im Medaillenspiegel rangiert Deutschland nach dem zehnten Wettkampftag auf Rang acht mit bislang vier Olympiasiegen, sieben Silbermedaillen und sechs Bronze-Medaillen. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

16. Februar, 23.41 Uhr: Das Finale im Eishockey der Frauen steht: USA treffen auf Kanada

Das Traumfinale im Eishockey der Frauen steht: Im Endspiel der Olympischen Winterspiele werden die USA am Donnerstagabend (19 Uhr) auf Kanada treffen. Die Kanadierinnnen setzten sich im zweiten Halbfinale des Tages mit 2:1 gegen die Schweiz durch. Zuvor hatten die USA Schweden mit 5:0 abgefertigt.

16. Februar, 23.03 Uhr: Im Eishockey der Frauen wird noch der zweite Finalist gesucht

Im Eishockey-Wettbewerb der Frauen wird zwischen Kanada und der Schweiz noch der zweite Finalist gesucht. Aktuell steht es im dritten Drittel 2:1 für Kanada. Im ersten Halbfinale setzten sich die USA klar mit 5:0 gegen Schweden durch. Das Endspiel steigt am 19. Februar um 19.10 Uhr, das Spiel um Platz drei am gleichen Tag um 14.40 Uhr.

DIe USA stehen beiden Frauen im Eishockey-Finale. © Peter Kneffel/dpa

16. Februar: Deutsches Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin verpassen Gold und holen Bronze

Das nächste Drama an diesem Abend: Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin vergibt in der Kür den Olympiasieg. Die beiden holen mit einer Gesamtpunktzahl von 219,09 Punkten Bronze. In der Kür ist es Minerva Hase, die zweimal entscheidend patzt und somit den beiden wichtige Punkte flöten gehen. Die beiden lagen nach einem überragenden Kurzprogramm in Führung, doch in der Kür reicht es nicht für den Olympiasieg. Hingegen schaffen die Weltmeister und haushohen Favoriten, die Japaner Riku Miura und Ryhichi Kihara, eine noch grandiosere Aufholjagd als vor acht Jahren Aljona Savchenko und Bruno Massot. Die Deutschen lagen damals auf Rang vier nach dem Kurzprogramm und wurden noch Olympiasieger, die Japaner gingen heute vom fünften Rang aus in die Kür und schafften die Sensation noch mit einer Punktzahl von 231,24 Punkten. Silber holen die Europameister aus Georgien, Anastasiia Metelkina und Luka Berulava, mit einer Punktzahl von 221,75 Punkten. Dennoch ist die Bronze-Medaille für Hase/Volodin ein toller Erfolg, die beiden laufen erst seit dreieinhalb Jahren gemeinsam.

Minerva Hase und Nikita Volodin. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

16. Februar, 22.16 Uhr: Die Spannung im Eiskunstlauf steigt - Weltmeister legen grandiose Kür hin und setzen deutsches Paar enorm unter Druck

Die Spannung im Eiskunstlauf steigt. Die entscheidende Kür der Paare ist in vollem Gange und die Weltmeister und haushohen Favoriten, Riku Miura und Ryhichi Kihara aus Japan, haben eine grandiose Kür aufs Eis gelegt. Sie patzten im Kurzprogramm und lagen nach ihm nur auf Rang fünf. Doch heute Abend unterlief den beiden nicht ein einziger Fehler, sodass ihre Kür zum Soundtrack von "Gladiator" die unglaubliche Punktzahl von 158,13 Punkten, das macht insgesamt 231,24 Punkte nach beiden Programmen. Das müssen die nach dem Kurzprogramm in Führung liegenden Deutschen Minerva Hase und Nikita Volodin nun toppen. Mit der Punktzahl für die Kür liegen die Japaner nur knapp unter der Punktzahl von Aljona Savchenko und Bruno Massot von Pyeongchang 2018 (159,31 Punkte), die damals nach dem Kurzprogramm Vierte waren und noch Olympiasieger wurden. Die Gesamtpunktzahl der Deutschen lag damals bei 235,90 Punkten. Hase/Volodin laufen sich jetzt soeben ein. Auf jeden Fall müsste das deutsche Duo seine persönliche Bestleistung in einer Kür toppen, die liegt bei 149,57 und würde nicht reichen, um Olympiagold zu holen. Im Kurzprogramm liefen die Deutschen mit 80,01 Punkten persönliche Bestleistung in einem Kurzprogramm.

Riku Miura und Ryhichi Kihara legten eine Traumkür aufs Eis. © Ashley Landis/AP/dpa

16. Februar, 21.55 Uhr: Drama im Eiskanal! Laura Nolte verfährt die Goldmedaille noch und holt Silber

Drama im Eiskanal! Laura Nolte hat im letzten Lauf des Monobob-Wettbewerbs den Olympiasieg verfahren. Drei Läufe lang lag die Frau aus Unna in Führung, doch im letzten Lauf versagten ihr die Nerven. Sie verfuhr den Vorsprung und kam als letzte Starterin mit 0,04 Sekunden Rückstand auf die neue Olympiasiegerin Elana Meyers-Taylor ins Ziel. Am Ende hieß es statt Gold für Deutschland Silber. Natürlich ist das trotzdem ein toller Erfolg für die in Dortmund lebende 27-Jährige. Dennoch hatte sie gute Chancen, die erste deutsche Siegerin im Monobob zu werden. Dritte wurde deren Landsfrau Kaillie Armbruster Humphries. In Peking war Nolte noch undankbare Vierte geworden. Diesen Platz belegte dieses Mal Lisa Buckwitz. Die dritte Deutsche Kim Kalicki kam auf dem elfen Platz ein. Nun liegen die Hoffnungen auf Gold für Nolte im Zweierbob, wo sie mit ihrer Anschieberin Deborah Levi Titelverteidigerin ist. Beide holten den Olympiasieg 2022 in Peking.

Laura Nolte ist Deutschlands erste Olympiasiegerin im Monobob. © Robert Michael/dpa

16. Februar, 21.40 Uhr: Die Entscheidung im Monobob läuft

Die Entscheidung im Monobob läuft. Nicht mehr lange, dann schiebt die in Führung liegende Deutsche Laura Nolte ihren Bob in die Bahn, will im vierten und entscheidenden Durchgang Gold.

16. Februar, 21.18 Uhr: Deutsches Eiskunstlauf-Paar mit toller Kür

Die Paarlauf-Entscheidung im Eiskunstlaufen ist in vollem Gange und das erste deutsche Paar war bereits auf dem Eis. Annika Hocke und Robert Kunkel aus Berlin, die im Kurzprogramm böse benachteiligt wurden und als Elfte abschlossen, zeigten eine tolle Kür zu "I'd Do Anything for Love" von Meatloaf und wurden mit 126,59 Punkten belohnt. Damit machen sie mindestens einen Platz gut. Alles wartet nun auf die deutlich führenden Deutschen, Minerva Hase und Nikita Volodin, die um 22.45 Uhr als Letzte ihre Kür aufs Mailänder Eis zaubern dürfen.

Annika Hocke und Robert Kunkel zeigten eine tolle Kür und machen mindestens einen Platz gut. © Peter Kneffel/dpa

16. Februar, 21.10 Uhr: Der letzte Durchgang wird abgebrochen, deutsche Medaillen-Chancen geraubt

Die Bedingungen lassen keine weiteren Sprünge zu, weshalb die Jury entscheidet: Abbruch! Der letzte Durchgang wird nicht gewertet, weil nur drei Springer runterdurften. Der schwierige Sprung des Polen Kacper Tomasiak zeigte deutlich, dass es unter den Umständen keinen Sinn macht. Bitter für Deutschland, dass mit der Wertung nach dem 2. Durchgang rausgeht und Bronze um 0,3 Punkte verpasst. So traurig die Entscheidung auch ist - sie ist aufgrund der irregulären Bedingungen die richtige.

16. Februar, 20.59 Uhr: Raimund wieder stark, Schneetreiben unterbricht letzte Springer

Was für ein Schneetreiben und Wind inzwischen, das sorgt für eine Verzögerung der letzten Springer. Überflieger Domen Prevc darf als Erster ran, Philipp Raimund legt nach und setzt seinen Telemark auf 136 Meter. Damit sortiert sich Deutschland auf jeden Fall vor Slowenien ein. Danach muss er erneut unterbrochen werden, die Sichtverhältnisse sind bescheiden.

Philipp Raimund (l.) wartet mit seinem Teamkollegen Andreas Wellinger auf die letzten Springer. © Daniel Karmann/dpa

16. Februar, 20.42 Uhr: Letzter Durchgang im Springen gestartet, deutsche Medaillen-Chancen sinken

Der letzte Durchgang ist mit den ersten Springern gestartet, Andreas Wellinger ist bei 130 Metern gelandet. Da Ren Nikaido auf 138,5 Meter springt, schiebt sich Japan wieder an Deutschland vor dem letzten Springen vorbei. Auf das Drittplatzierte Norwegen fehlen gut zehn Punkte.