Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am letzten Tag der Spiele

Olympia 2026: Der Zeitplan mit allen Vorkämpfen und Medaillen-Entscheidungen am 22. Februar.

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Dabei kämpfen rund 2900 Athleten aus aller Welt um Gold, Silber und Bronze.

Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt.
Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt.  © IMAGO / Laci Perenyi
Sonntag, 22. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 10.40 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale

Curling Frauen 🥇🥈

Finale:

  • 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)

Eishockey Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Abschlussfeier der Olympischen Spiele

  • 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

