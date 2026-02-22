30.657
Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am letzten Tag der Spiele
Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Dabei kämpfen rund 2900 Athleten aus aller Welt um Gold, Silber und Bronze.
Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.
Inhaltsverzeichnis
Sonntag, 22. Februar 2026
Ski Langlauf 🥇🥈🥉
- 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen
Ski Freestyle 🥇🥈🥉
10.40 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale
Curling Frauen 🥇🥈
Finale:
- 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Bob🥇🥈🥉
- 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)
Eishockey Männer 🥇🥈🥉
Finale:
- 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2
Abschlussfeier der Olympischen Spiele
- 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa