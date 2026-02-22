 274.522

Olympia 2026 im Ticker: Deutscher Doppelsieg im Zweierbob! Legen die Viererbob-Männer heute nach?

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Laura Nolte und Deborah Levi haben Gold im Zweierbob gewonnen, Lisa Buckwitz und Neele Schuten schnappen sich Silber.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gehen heute zu Ende!

Die deutschen Frauen-Duos haben am Samstag im Zweierbob mit Gold und Silber die nächsten Medaillen für Team D im Eiskanal eingesackt. Am finalen Tag der Spiele wollen die Männer im Vierer zum krönenden Abschluss weiteres Edelmetall regnen lassen.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

22. Februar, 7.48 Uhr: Macht Olympiasiegerin Nolte doch weiter?

Eigentlich sei es der Plan gewesen nach den Olympischen Winterspielen in Cortina aufzuhören, berichtete Laura Nolte nach ihrem Sieg im Zweierbob.

"Ich glaube, das haben wir uns jetzt beide so ein bisschen anders überlegt. Es macht einfach noch super viel Spaß", gestand die Deutsche. Also Attacke auf den Gold-Hattrick in den französischen Alpen in vier Jahren? "La Plagne hat natürlich einen besonderen Platz in unserem Herzen. Da hatten wir unseren ersten Weltcupsieg zusammen. Also ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt", sagte Nolte mit Blick auf Anschieberin Deborah Levi.

Laura Nolte (l.) und Deborah Levi wollen 2030 wohl doch nochmal angreifen.
Laura Nolte (l.) und Deborah Levi wollen 2030 wohl doch nochmal angreifen.  © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Aijaz Rahi

22. Februar, 7.29 Uhr: Kanada über "Hass" nach Curling-Gold und Schummel-Wirbel

"Es gab in dieser Woche viel Hass da draußen, aber wir haben uns entschieden, diesen Hass nicht in unsere Kabine zu lassen, ihm keinen Raum in unseren Köpfen zu geben und uns einfach gegenseitig zu vertrauen", sagte Kanadas Curler Marc Kennedy nach dem Olympiasieg seines Teams.

Zu Beginn des Turniers hatte der Schwede Oskar Eriksson dem 44-Jährigen verbotene mehrmalige Berührung des Steins vorgeworfen. Kennedy reagierte wütend, stritt alles ab und rief Eriksson gar "Fuck off" ("Verpiss dich") zu.

"Ich hätte das besser lösen können, absolut. Aber was geschehen ist, ist geschehen", ordnete er den Wirbel nach Kanadas Triumph ein.

Kanada jubelte über Curling-Gold.
Kanada jubelte über Curling-Gold.  © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | David J. Phillip

22. Februar, 7.10 Uhr: Alles hat ein Ende

Nach mehr als zwei Wochen gehen die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina heute zu Ende.

Die Viererbob-Entscheidung (10 Uhr und 12.15 Uhr) der Männer verspricht noch einmal reichlich Medaillen für Team D.

Um 20.30 Uhr findet dann die große Abschlussfeier statt mit Tobias Wendl und Tobias Arlt als Fahnenträger für Deutschland - für Euch auch bei uns im Ticker mit- und nachzulesen.

21. Februar, 23.30 Uhr: Das war der vorletzte Olympia-Tag

Damit verabschieden wir uns aus dem 15. und vorletzten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina.

In unserem Medaillenspiegel erfahrt Ihr, wie Deutschland kurz vor dem Ende des Mega-Events dasteht, nachdem die Zweierbob-Duos der Frauen die Edelmetall-Bilanz noch einmal etwas aufbügeln konnten.

21. Februar, 23 Uhr: Finnland gewinnt Bronze im Eishockey

Deutschland-Bezwinger Slowakei bleibt auch gegen Finnland ohne Chance.

Die Skandinavier gewinnen mit 6:1 (1:0,1:1,4:0) in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

21. Februar, 22.09 Uhr: Kanada krönt sich zum Curling-Olympiasieger!

Das kanadische Curling-Team der Männer hat sich im Finale mit 9:6 gegen Großbritannien durchgesetzt und Gold gewonnen!

Nach einem spannenden Duell, das fast in die Verlängerung ging, brachen bei den Kanadiern alle Dämme.

Kanada ist Curling-Olympiasieger!
Kanada ist Curling-Olympiasieger!  © Marco BERTORELLO / AFP

21. Februar, 21.49 Uhr: Deutscher Doppelsieg im Zweierbob

Goldmedaille im Zweierbob verteidigt! Laura Nolte und Deborah Levi geben sich im letzten Durchgang keine Blöße und wiederholen ihren Erfolg aus Peking vier Jahre später auch im Eiskanal von Cortina.

Silber schnappt sich Team Deutschland ebenfalls, Lisa Buckwitz und Neele Schuten fahren mit 0,53 Sekunden Abstand auf Platz zwei.

Für einen deutschen Dreifach-Triumph hat es leider nicht gereicht, Kim Kalicki und Talea Prepens kamen im vierten Lauf nicht mehr am US-Duo Humphries Armbruster/Jones, das sich über Bronze freut.

Laura Nolte und Deborah Levi fahren im Eiskanal von Cortina zur nächsten deutschen Bob-Goldmedaille!
Laura Nolte und Deborah Levi fahren im Eiskanal von Cortina zur nächsten deutschen Bob-Goldmedaille!  © Michael Kappeler/dpa

21. Februar, 21.05 Uhr: Jetzt zählt es für die deutschen Zweierbobs

Der vierte und finale Durchgang beim Zweierbob der Frauen steht in den Startlöchern!

Den Anfang machen Viktoria Cernanska und Lucia Mokrasova aus der Slowakei, Laura Nolte und Deborah Levi beschließen den Wettkampf an Position 20, wenn es ans Eingemachte und um die Goldmedaille geht.

21. Februar, 19.18 Uhr: Deutsche Zweierbobs weiter auf Gold- und Silberkurs

An der Spitze bleibt das Feld nach dem 3. Durchgang im Eiskanal von Cortina nahezu unverändert, wenn hinten nichts völlig Verrücktes passiert. Laura Nolte und Levi Deborah grüßen mit 0,35 Sekunden Vorsprung von ganz oben.

Das US-Team Humphries Armbruster/Jones musste auf die Zweitplatzierten Buckwitz/Schuten etwas abreißen lassen, während sich Kalicki/Prepens ein paar Hundertstel ans Podest ranpirschen, der Abstand beträgt jetzt nur noch 0,09 Sekunden. Es bleibt also spannend und der deutsche Dreifachsieg drin.

21. Februar, 18.59 Uhr: Hagelt es jetzt die nächsten Bob-Medaillen für Deutschland?

Der 3. und 4. Lauf im Zweierbob der Damen stehen an und Team D hat hervorragende Chancen auf gleich mehrere Medaillen.

Nach den ersten beiden Durchgängen führen Laura Nolte und Levi Deborah vor Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Das US-amerikanische Duo Kaillie Humphries Armbruster und Jasmine Jones liegt auf Platz drei, dahinter lauern mit Kim Kalicki und Talea Prepens zwei weitere Deutsche.

Schnappen sich Laura Nolte (Bild) und Levi Deborah gleich Gold?
Schnappen sich Laura Nolte (Bild) und Levi Deborah gleich Gold?  © Robert Michael/dpa

21. Februar, 17.30 Uhr: Die Niederländerinnen räumen weiter ab

Ein neuer Tag, eine neue olympische Goldmedaille im Eisschnelllauf für eine Niederländerin: Marijke Groenewoud gewinnt das Rennen im Massenstart der Frauen.

Für die Oranje-Damen ist es bereits der vierte Sieg bei den Winterspielen nach Femke Kok (500 Meter), Jutta Leerdam (1000 Meter) und Antoinette Rijpma-de Jong (1500 Meter). Silber geht an Ivanie Blondin aus Kanada, Bronze mit Mia Manganello in die USA.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

