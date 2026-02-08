Erstes Gold für Deutschland! Rodler Langenhan saust zum Olympiasieg

Cortina (Italien) - Da ist die erste Goldmedaille für Team Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2026 ! Rodler Max Langenhan hat seine Halbzeit-Führung im Einsitzer der Männer am Sonntagabend eindrucksvoll behauptet und den Sieg eingetütet.

Rodler Max Langenhan hat die erste deutsche Goldmedaille in Italien eingesackt! © Robert Michael/dpa

Der Thüringer vom BRC 05 Friedrichroda lieferte im dritten Durchgang zunächst seinen dritten Bahnrekord ab und landete schließlich mit seinem vierten Bahnrekord vor dem Zweitplatzierten Jonas Müller aus Österreich und dem Italiener Dominik Fischnaller auf Platz drei.

Dabei stand zunächst sogar der Start des 26-Jährigen bei den ersten Durchgängen am Samstag auf der Kippe. Der frischgebackene Olympiasieger trotzte nämlich großen Schmerzen, wie er dem Mediateam der Spiele verriet.

"Ich habe ziemliche Nackenschmerzen, ich habe mich ein bisschen verlegen letzte Nacht. Ich muss jetzt ganz schnell zum Physio gehen", so Langenhan."Ich bin um 4 Uhr aufgewacht und konnte mich gar nicht bewegen und war eigentlich der Meinung, dass ich gar nicht fahre", fügte er gegenüber "Bild" an. Letztlich hätten ihn die "sehr guten Physios und Ärzte" aber rechtzeitig fit bekommen.