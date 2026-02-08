Schwer verletzt nach Horror-Sturz: Vonn-Coach gibt erstes Verletzungs-Update

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Nach ihrem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt in Cortina kreisen die Gedanken aller in der Ski-Welt um Lindsey Vonn (41). Wie schlimm hat es die US-Amerikanerin erwischt? Ihr Trainer gibt ein erstes Update.

Lindsey Vonn (41) wurde nach ihrem Sturz mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

"Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein", sagte Alexander Hödlmoser, Cheftrainer der US-Damenmannschaft, im Schweizer Fernsehen beim SRF. Doch er schränkte ein: "Aber wir wissen noch überhaupt nichts Genaues. Sie wird noch untersucht."

Aktuell befindet sich Vonn im Krankenhaus in Cortina, wird potenziell aber noch weiter verlegt.

"Es wird vom Ausmaß der Verletzungen abhängig sein, ob man sie hier behandelt oder ob sie nach Österreich überstellt wird oder anderswo hin", erklärte Hödlmoser. Er selbst habe auch noch nicht mit seiner Athletin sprechen können.

Mit einer anderen seiner Sportlerinnen hingegen schon: Breezy Johnson (30) gewann mit gerade einmal 0,04 Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Emma Aicher (22) Gold, sie musste den Unfall ihrer Teamkollegin von der Leader's Box aus miterleben.

"Man freut sich über die Goldmedaille, und bangt natürlich um Lindsey", räumte der Coach das Wechselbad der Gefühle ein.