Ski-Olympiasiegerin zofft sich mit Weltverband: "Mein Land hat immer recht"

Russland - Am Dienstag entschied sich der Internationale Skiverband gegen eine Rückkehr von russischen Sportlern zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Skilangläuferin Veronika Stepanova (24) kritisierte die Entscheidung mit markanten Worten - und bestätigte die Bedenken damit laut einer FIS-Funktionärin eindrucksvoll.

Wladimir Putin (73) gratuliert Veronika Stepanova (24) nach ihrem Olympiasieg 2022. (Archivfoto) © Vladimir Astapkovich/Pool Sputnik Kremlin/dpa

"Es ist ganz einfach: Wladimir Putin ist mein Präsident und mein Land hat immer recht", erklärte die 24-Jährige gegenüber dem schwedischen Sender "SVT".

"Wenn das der Grund ist, warum mir irgendwelche zweifelhaften, namenlosen Gestalten nicht erlauben, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen - nun, dann ist das ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin", fügte die Gold-Gewinnerin von Peking an.

Die FIS lege den Athleten lediglich aufgrund ihrer politischen Überzeugungen Steine in den Weg, monierte Stepanova weiter. "Als Nächstes sollten Sie damit beginnen, Israelis und Amerikaner, die Trump unterstützen, auszuschalten. Denn darauf basiert Ihr System: Andersdenkende zu stoppen", wetterte die Junioren-Weltmeisterin von 2021.

Die junge Russin erlangte bei den Spielen 2022 weltweite Bekanntheit, als sie nach dem Staffel-Triumph auf die Unterstellung eines schwedischen Reporters, mit unerlaubtem Ski-Wachs betrogen zu haben, lediglich antwortete: "Warum schaust du nicht in meiner Unterhose nach? Vielleicht verstecke ich darin ja einen Motor."