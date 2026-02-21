 668

Shorttrack-Drama: Läuferin nach Kufenschnitt operiert

Nach ihrem Sturz im Shorttrack bei Olympia und einer Verletzung im Gesicht durch die Kufe einer Kontrahentin wurde Kamila Sellier erfolgreich operiert.

Von Florian Lütticke, Doris Heimann

Mailand (Italien) - Nach ihrem schlimmen Sturz im Shorttrack bei Olympia in Italien und einer Verletzung im Gesicht durch die Kufe einer Kontrahentin hat die Polin Kamila Sellier (25) eine Operation erfolgreich überstanden.

Der Moment des Unfalls: Die Polin Kamila Sellier (25, 2.v.r.) bekommt im Stürzen die Kufe der Amerikanerin Kristen Santos-Griswold (31) ab.
Der Moment des Unfalls: Die Polin Kamila Sellier (25, 2.v.r.) bekommt im Stürzen die Kufe der Amerikanerin Kristen Santos-Griswold (31) ab.  © robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa

"Kamila wurde operiert, wobei der auf dem CT-Scan zu sehende beschädigte Knochen wieder zusammengesetzt und alles gereinigt wurde", sagte der polnische Funktionär Konrad Niedzwiedzki dem Sender Eurosport.

Die 25 Jahre alte Sportlerin sei am Morgen aufgestanden, habe aber in der Nacht nicht viel geschlafen und zeige starke Schwellungen. Weitere Tests zur Beweglichkeit des Augapfels stehen noch aus, wie Niedzwiedzki weiter sagte. Voraussichtlich werde Sellier bis Montag im Krankenhaus bleiben müssen, hieß es weiter.

Am Samstagnachmittag meldete sich Sellier zum ersten Mal seit ihrem Unfall selbst zu Wort. Auf Instagram postete sie ein Foto, das ihre unversehrte Gesichtshälfte zeigte.

"Ich weiß, dass dieses Bild mich irgendwann daran erinnern wird, dass ich stärker bin, als mir scheint", schrieb sie dazu. "Ich möchte auch sagen, dass es mir ganz gut geht."

Shorttrack-Rennen wurde sofort abgebrochen

Die 25-Jährige kam ins Krankenhaus, wurde dort operiert.
Die 25-Jährige kam ins Krankenhaus, wurde dort operiert.  © Natacha Pisarenko/AP/dpa

Die Sportlerin war am Freitag im Viertelfinale über die 1500 Meter in Mailand zu Fall gekommen.

Dabei schlitterte sie so unglücklich über das Eis, dass sie von der hinteren Kufenkante der noch laufenden Amerikanerin Kristen Santos-Griswold (31) unter dem linken Auge getroffen wurde. Das Rennen wurde sofort abgebrochen.

Sellier wurde gleich auf dem Eis versorgt und kam anschließend ins Krankenhaus.

"Da es sich um einen Schnitt im Gesicht handelt, der mit mehreren Stichen genäht wurde, und die Stelle stark durchblutet ist, müssen wir uns in Geduld üben. Das gilt auch für Kamila", sagte Sportfunktionär Niedzwiedzki.

Titelfoto: robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa

