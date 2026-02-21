Shorttrack-Drama: Läuferin nach Kufenschnitt operiert

Mailand (Italien) - Nach ihrem schlimmen Sturz im Shorttrack bei Olympia in Italien und einer Verletzung im Gesicht durch die Kufe einer Kontrahentin hat die Polin Kamila Sellier (25) eine Operation erfolgreich überstanden.

Der Moment des Unfalls: Die Polin Kamila Sellier (25, 2.v.r.) bekommt im Stürzen die Kufe der Amerikanerin Kristen Santos-Griswold (31) ab. © robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa

"Kamila wurde operiert, wobei der auf dem CT-Scan zu sehende beschädigte Knochen wieder zusammengesetzt und alles gereinigt wurde", sagte der polnische Funktionär Konrad Niedzwiedzki dem Sender Eurosport.

Die 25 Jahre alte Sportlerin sei am Morgen aufgestanden, habe aber in der Nacht nicht viel geschlafen und zeige starke Schwellungen. Weitere Tests zur Beweglichkeit des Augapfels stehen noch aus, wie Niedzwiedzki weiter sagte. Voraussichtlich werde Sellier bis Montag im Krankenhaus bleiben müssen, hieß es weiter.

Am Samstagnachmittag meldete sich Sellier zum ersten Mal seit ihrem Unfall selbst zu Wort. Auf Instagram postete sie ein Foto, das ihre unversehrte Gesichtshälfte zeigte.

"Ich weiß, dass dieses Bild mich irgendwann daran erinnern wird, dass ich stärker bin, als mir scheint", schrieb sie dazu. "Ich möchte auch sagen, dass es mir ganz gut geht."