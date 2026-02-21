Verletzung vermiest Olympia-Traum: Dresdnerin muss Start kurzfristig absagen

Mailand (Italien) - Bittere Olympia-Pille für Josephine Schlörb (22)! Die gebürtige Dresdnerin vom hiesigen Eislauf-Verein musste ihre Medaillenchance im Massenstart bei den Winterspielen in Mailand und Cortina am Samstag kurzfristig begraben.

Josephine Schlörb (22) machte am Samstag eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung. © Peter Kneffel/dpa

"Leider muss ich heute auf meinen Start im Massenstart aufgrund von Knieproblemen verzichten", schrieb die 22-Jährige kurz vor dem ersten Halbfinale in ihrer Instagram-Story.

Besonders heiß schien sie auf die Disziplin aber ohnehin nicht gewesen zu sein, wie ZDF-Kommentator Hermann Valkyser verriet. Demnach habe sie der Bundestrainer bereits mehrfach zum Antreten im Massenstart überreden müssen, da sie schon unzählige Ellenbogen bei den Rennen abbekommen habe.

"Der Massenstart ist verrückt, hat Schlörb mir gesagt", so der Kommentator.

Für die Olympionikin aus der sächsischen Landeshauptstadt, die zuvor bei der Mannschaftsverfolgung mit Deutschland immerhin auf den fünften Platz gefahren war, sprang Maira Jasch (20) ein.