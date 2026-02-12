Streit um Kriegstote auf Helm: Ukrainer von Olympia ausgeschlossen

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Im Streit um den Helm des Ukrainers Vladyslav Heraskevych (27) hat das IOC hart durchgegriffen. Weil sich der Skeletoni weigerte, seinen Kopfschutz mit Bildern im Krieg verstorbener Sportler aus der Ukraine zu wechseln, darf er bei den Olympischen Spielen nicht an den Start gehen!

Dem Ukrainer Vladyslav Heraskevych (27) ist kurzfristig der Start bei den Olympischen Spielen verboten worden. © Robert Michael/dpa

"Nachdem ihm eine letzte Chance gegeben wurde, kann der Skeletonpilot Vladylsav Heraskevych aus der Ukraine heute Morgen nicht an seinem Rennen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina teilnehmen", teilte das IOC am Donnerstagmorgen mit - der erste Lauf der Skeleton-Fahrer startete um 9.30 Uhr, neben dem Namen Heraskevychs prangt nun ein DNS (Does Not Start).

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (42) sprach demnach kurz vor Rennbeginn noch einmal mit dem Ukrainer, woraufhin das Startverbot ausgesprochen wurde: "Die Entscheidung folgte seiner Weigerung, die IOC-Richtlinien zur Meinungsäußerung von Athleten zu befolgen."

Heraskevych ging in den Trainings mit einem Helm an den Start, auf den Fotos von 24 im russischen Angriffskrieg verstorbenen ukrainischen Sportlern gedruckt sind, was das IOC als politisches Statement betrachtet.

Bei den Olympischen Spielen sind jegliche Form politischer Statements im Rahmen der Wettkämpfe verboten.