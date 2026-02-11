Biathlon-Star gewinnt Olympia-Bronze und gesteht dann Seitensprung live im TV

Antholz (Italien) - Biathlon-Gesamtweltcupsieger Sturla Holm Lægreid (28) sollte eigentlich ein riesiger Stein vom Herzen fallen, denn nach einer schwierigen Saison ohne Podestplatz belegte er im Olympia-Einzel den Bronzerang . Doch sein Interview im Anschluss nahm eine unerwartete Wendung: Der Norweger gestand einen Seitensprung!

Sturla Holm Lægreid (28) belegte im Einzel von Antholz den dritten Platz und ließ im Interview danach eine Bombe platzen. © ODD ANDERSEN / AFP

Eigentlich hätte Lægreid vor Freude strahlen sollen, schließlich fuhr er das beste Ergebnis seiner Saison ausgerechnet zum Höhepunkt ein und sicherte sich die erste olympische Einzel-Medaille seiner Karriere.

"Das ist großartig. Es ist meine erste Olympiamedaille, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir auf diesem Weg geholfen haben", sagte der 28-Jährige entsprechend auch vor den norwegischen Fernsehkameras.

Dann jedoch wechselte Lægreid das Thema, und was er sagte, hätte wohl niemand erwartet.

"Es gibt jemanden, der heute vielleicht nicht zusieht. Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen. Die schönste, tollste Person der Welt, und vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und sie betrogen", gestand der Norweger unter Tränen.