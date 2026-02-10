 79.431

Olympia 2026 im Ticker: Nächste Medaille für Aicher! Team D rast in Teamkombi zu Silber

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann haben Deutschland in der Team-Kombination die nächste Medaille gesichert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am dritten Wettkampftag holte Skispringer Philipp Raimund überraschend Gold von der Normalschanze. Damit steht Team Deutschland jetzt bei zwei Goldmedaillen, zweimal Silber und einmal Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

10. Februar, 14.49 Uhr: Emma Aicher bringt deutsches Kombinations-Team aufs Podest!

Kira Weidle-Winkelmann hat als Sechste der Abfahrt gut vorgelegt, Emma Aicher vollendet mit einer Fabelleistung im Slalom zu Silber für das deutsche Kombinations-Team!

Die 22-Jährige zauberte die beste Slalomzeit in den Schnee, überholte damit mehrere Teams, sodass das deutsche Duo sich am Ende nur den Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber geschlagen geben muss - und das erneut um einen Wimpernschlag von 0,05 Sekunden. Bronze gewannen die US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles und Paula Moltzan.

Für Aicher ist es bereits die zweite Medaille bei diesen Spielen nach Silber in der Abfahrt, zudem gewann sie 2022 mit dem Team Silber. Weidle-Winkelmann hingegen jubelt über die erste Olympia-Medaille ihrer Karriere - ausgerechnet auf der Strecke, auf der sie 2021 Vize-Weltmeisterin geworden war.

Emma Aicher (l.) und Kira Weidle-Winkelmann jubeln über Bronze in der Team-Kombination.
Emma Aicher (l.) und Kira Weidle-Winkelmann jubeln über Bronze in der Team-Kombination.  © Michael Kappeler/dpa

10. Februar, 14.19 Uhr: Birk Ruud gewinnt Slopestyle-Wettbewerb der Männer

In einem von Stürzen geprägten Wettbewerb hat sich Birk Ruud den Olympiasieg gesichert. Kein Athlet konnte den starken ersten Lauf des Norwegers toppen, der im letzten Durchgang selbst zu Fall kam, Silber gewann der US-Amerikaner Alex Hall vor Luca Harrington aus Neuseeland.

Für Ruud ist es bereits die zweite Goldmedaille bei Olympia: 2022 entschied er den Big-Air-Wettbewerb in Peking für sich.

Birk Ruud aus Norwegen feiert den Sieg im Slopestyle.
Birk Ruud aus Norwegen feiert den Sieg im Slopestyle.  © Oliver Weiken/dpa

10. Februar, 13.55 Uhr: Italien wird Olympiasieger im Shorttrack

Die ersten Medaillen im Shorttrack sind vergeben! Im A-Finale der Mixed-Team-Staffel setzte sich Gastgeber Italien vor Kanada und Belgien durch.

Ein deutsches Team war nicht am Start.

10. Februar, 13.51 Uhr: Katharina Schmid nicht für Mixed-Teamwettbewerb nominiert

Beim Mixed-Teamwettkampf verzichten die deutschen Skispringer auf Fahnenträgerin Katharina Schmid. Stattdessen setzen die Trainer auf Selina Freitag und Agnes Reisch, die im Normalschanzen-Springen am Samstag beide vor Schmid gelegen hatten.

Ergänzt wird das Quartett vom frischgebackenen Olympiasieger Philipp Raimund und Felix Hoffmann.

Für Katharina Schmid heißt es im Mixed-Wettbewerb zuschauen und anfeuern.
Für Katharina Schmid heißt es im Mixed-Wettbewerb zuschauen und anfeuern.  © Daniel Karmann/dpa

10. Februar, 13.45 Uhr: Johannes Høsflot Klæbo holt zweites Gold dieser Spiele

Favoritensieg im Sprint der Männer! Bei den Langläufern gewann Superstar Johannes Høsflot Klæbo wie schon im Skiathlon Gold. Hinter dem dominanten Norweger schnappte sich der US-Amerikaner Ben Ogden Silber, Klæbos Landsmann Oskar Opstad Vike holte Bronze.

Als bester Deutscher erreichte Jan Stoelben das Viertelfinale, Janosch Brugger war schon in der Qualifikation ausgeschieden.

Zweites Gold für Johannes Høsflot Klæbo!
Zweites Gold für Johannes Høsflot Klæbo!  © Daniel Karmann/dpa

10. Februar, 13.30 Uhr: Dreifacher Schweden-Triumph

Triple-Podium für die Schwedinnen! Im Finale des Langlauf-Sprints setzte sich Linn Svahn vor ihren Landsfrauen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist durch.

10. Februar, 13.15 Uhr: Deutsche Langläuferinnen verpassen Finale

Schade! Für Coletta Rydzek und Laura Gimmler ist der Sprint-Wettbewerb im Halbfinale vorbei. In ihrem Durchgang belegten sie die Plätze drei und vier und konnten sich auch nicht als Lucky Loser über die Zeit fürs Finale qualifizieren.

10. Februar, 12.23 Uhr: Zwei deutsche Langläuferinnen im Halbfinale

Starke Leistungen der deutschen Langläuferinnen! Sowohl Laura Gimmler als auch Coletta Rydzek haben das Sprint-Halbfinale erreicht.

Gimmler belegte in ihrem Viertelfinale den zweiten Rang, der für die direkte Qualifikation nötig war, Rydzek gewann ihren Durchgang sogar. Sofie Krehl hingegen musste kurz vor dem Ziel abreißen lassen und verpasste das Halbfinale klar.

Coletta Rydzek gewann ihr Viertelfinale und steht damit ebenso wie Laura Gimmler unter den besten zwölf Sprinterinnen der Olympischen Spiele.
Coletta Rydzek gewann ihr Viertelfinale und steht damit ebenso wie Laura Gimmler unter den besten zwölf Sprinterinnen der Olympischen Spiele.  © Daniel Karmann/dpa

10. Februar, 11.42 Uhr: Deutschland in Team-Kombination in Schlagdistanz zum Podest

Kira Weidle-Winkelmann hat das deutsche Duo in der Team-Kombination zur Halbzeit auf Platz 6 geführt.

Die 29-Jährige, die in der Abfahrt startete, hatte am Ende 0,74 Sekunden Rückstand auf die führende US-Amerikanerin Breezy Johnson, bis zu den Medaillenrängen sind es 0,47 Sekunden.

Diesen Rückstand will im zweiten Teil der Team-Kombination, dem Slalom (14 Uhr), nun Abfahrts-Silbergewinnerin Emma Aicher wettmachen. Die deutsche Allrounderin ist in dieser Saison nicht nur die beste Abfahrerin, sondern auch beste Slalomfahrerin der Mannschaft und läuft deshalb gemeinsam mit Weidle-Winkelmann um die Medaillen mit.

Kira Weidle-Winkelmann brachte Team Deutschland auf Platz sechs liegend ins Ziel.
Kira Weidle-Winkelmann brachte Team Deutschland auf Platz sechs liegend ins Ziel.  © Michael Kappeler/dpa

10. Februar, 11.36 Uhr: Philipp Raimund über zerbrochene Freundschaft mit Marius Lindvik

Eigentlich hätte Philipp Raimund seine Gold-Medaille wohl gerne mit dem Norweger Marius Lindvik gefeiert.

