Wolf-Alarm bei Olympia? Tier stürmt plötzlich auf die Loipe

Tesero (Italien) - Was für eine Szene bei den Winterspielen von Milano Cortina 2026! Während der Qualifikation im Frauen-Sprintbewerb auf der Langlaufstrecke von Tesero im Fleimstal traute das Publikum seinen Augen kaum: Plötzlich schoss ein vermeintlicher Wolf über die Loipe - mitten hinein ins olympische Geschehen.

Dieser Vierbeiner sorgte bei Olympia kurz für Schrecksekunden. © Terje Pedersen/NTB/dpa

Im Organisationszentrum sorgte die erste Meldung für einen echten Schockmoment, wie Südtirol News berichtet.

"Die erste Meldung lautete, dass sich ein Wolf auf der Strecke befindet", erklärte Giovanni Plano (54), Verantwortlicher für die olympischen Wettbewerbe in Trentino. Kurz herrschte Alarmstimmung. "Da sind wir alle zusammengezuckt", so Plano.

Er sprach später vom bislang kuriosesten Vorfall dieser Spiele.

Doch die Entwarnung folgte schnell: Beim vermeintlichen Wolf handelte es sich lediglich um einen Husky, der einem Anwohner beim Spaziergang entlaufen war.

Der Vierbeiner zeigte sich erstaunlich sportlich, auf den letzten Metern der Zielgeraden "sprintete" er sogar mit und sorgte damit für staunende Gesichter bei Athletinnen, Betreuern und Offiziellen.

Die Organisatoren reagierten rasch, sicherten das Tier, wenig später tauchte auch der Besitzer auf und holte seinen Ausreißer wieder ab. Verletzt wurde niemand und der Wettkampf konnte ohne größere Verzögerung fortgesetzt werden.