Nächste Hiobsbotschaft nach Horror-Sturz: Lindsey Vonn trauert um ihren Hund
USA - Lindsey Vonn (41) durchlebt derzeit wohl eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens. Seit eineinhalb Wochen kann die US-Amerikanerin keinen Schritt mehr machen, weil sie nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia im Krankenhaus liegt. Jetzt enthüllt sie, dass auch noch ihr Hund Leo gestorben ist.
Auf Instagram postete die 41-Jährige eine Bildergalerie mit zahlreichen Fotos ihres Hundes. "Leo ist verstorben und hat sich Lucy und Bear im Himmel angeschlossen", schrieb die Ski-Queen und verriet, dass der Vierbeiner bereits am 9. Februar gestorben sei - ausgerechnet am Tag nach dem schweren Sturz der Abfahrts-Spezialistin.
"Die letzten Tage waren unglaublich schwer. Wahrscheinlich die schwersten meines Lebens. Ich habe immer noch nicht akzeptiert, dass er nicht mehr da ist ...", schrieb Vonn weiter: "An dem Tag, an dem ich stürzte, brach auch Leo zusammen."
Bei ihrem Hund sei kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert worden, nachdem er bereits vor eineinhalb Jahren Lymphdrüsenkrebs überlebt hatte. Dieser Erkrankung konnte Leos Körper allerdings nicht mehr standhalten, sein Herz versagte.
"Als ich am Tag nach meinem Unfall in meinem Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. Ich hatte in so kurzer Zeit so viel verloren, das mir etwas bedeutete", erklärte Vonn: "Ich kann es nicht glauben."
Leo war seit 13 Jahren bei Lindsey Vonn
13 Jahre lang war Leo an der Seite der vierfachen Gesamtweltcupsiegerin, stand schwierige Zeiten mit ihr durch.
"Mein Junge war seit meiner zweiten Kreuzbandverletzung bei mir, als ich ihn am meisten brauchte. Er hielt mich auf dem Sofa fest, während ich die Olympischen Spiele in Sotschi sah. Er baute mich auf, wenn ich niedergeschlagen war. Er lag neben mir, kuschelte sich an mich und gab mir immer das Gefühl, sicher und geliebt zu sein", schwelgte Vonn in Erinnerungen.
Es werde lange dauern, bis sie das Geschehene emotional verarbeitet habe. Trost findet sie jedoch in einem Gedanken: "Ich weiß, dass er dort oben bei Lucy und Bear und meiner Mutter und meinen Großeltern und so vielen Menschen ist, die ich in den vergangenen Jahren verloren habe. Und es tröstet mich, zu wissen, dass er keine Schmerzen mehr hat."
Inmitten all der Trauer rückt aber ihre eigene körperliche Gesundheit nicht in den Hintergrund. Vor wenigen Tagen reiste die US-Amerikanerin wieder in ihre Heimat, wo am heutigen Mittwoch die nächste, insgesamt fünfte Operation ansteht.
"Ich werde an ihn denken, wenn ich meine Augen schließe", schloss Vonn: "Ich werde dich für immer lieben, mein großer Junge."
Titelfoto: Bildmontage: Jacquelyn Martin/AP/dpa, Screenshot/Instagram/lindseyvonn