Nächste Hiobsbotschaft nach Horror-Sturz: Lindsey Vonn trauert um ihren Hund

Lindsey Vonn hat nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Spielen den nächsten Schock verdauen müssen: Ihr Hund Leo ist an Krebs gestorben.

Von Aliena Rein

USA - Lindsey Vonn (41) durchlebt derzeit wohl eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens. Seit eineinhalb Wochen kann die US-Amerikanerin keinen Schritt mehr machen, weil sie nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia im Krankenhaus liegt. Jetzt enthüllt sie, dass auch noch ihr Hund Leo gestorben ist.

Seit 13 Jahren waren Lindsey Vonn (41) und Leo unzertrennlich. © Screenshot/Instagram/lindseyvonn Auf Instagram postete die 41-Jährige eine Bildergalerie mit zahlreichen Fotos ihres Hundes. "Leo ist verstorben und hat sich Lucy und Bear im Himmel angeschlossen", schrieb die Ski-Queen und verriet, dass der Vierbeiner bereits am 9. Februar gestorben sei - ausgerechnet am Tag nach dem schweren Sturz der Abfahrts-Spezialistin. "Die letzten Tage waren unglaublich schwer. Wahrscheinlich die schwersten meines Lebens. Ich habe immer noch nicht akzeptiert, dass er nicht mehr da ist ...", schrieb Vonn weiter: "An dem Tag, an dem ich stürzte, brach auch Leo zusammen." Bei ihrem Hund sei kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert worden, nachdem er bereits vor eineinhalb Jahren Lymphdrüsenkrebs überlebt hatte. Dieser Erkrankung konnte Leos Körper allerdings nicht mehr standhalten, sein Herz versagte. Olympische Winterspiele Darum pfeift sich Eishockey-Star bei Olympia häufiger mal eine Tüte Senf pur im Spiel rein "Als ich am Tag nach meinem Unfall in meinem Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. Ich hatte in so kurzer Zeit so viel verloren, das mir etwas bedeutete", erklärte Vonn: "Ich kann es nicht glauben."

Leo war seit 13 Jahren bei Lindsey Vonn