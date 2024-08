Olympia-Schwimmer gewinnt Medaille, dann lüftet seine Frau plötzlich ein Geheimnis!

Paris (Frankreich) - Der 29. Juli 2024 dürfte Ryan Murphy (29) wohl für immer im Herzen und Gedächtnis bleiben! Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann der US-amerikanische Schwimmer erst die Bronzemedaille, bevor seine Ehefrau vor den Augen der Welt ein zuckersüßes Geheimnis lüftete.

"Ich ging gerade zurück, und Bridget hielt das Schild hoch", sagte der Olympia-Teilnehmer anschließend laut der Associated Press . "Das war das erste Mal, dass ich vom Geschlecht erfuhr." Das erste gemeinsame Kind des Paares soll im Januar zur Welt kommen.

Am Montagabend sicherte sich der 29-Jährige in der Pariser La Défensa Arena den dritten Platz über 100 Meter Rückenschwimmen, doch es sollte nicht der einzige Glücksmoment für den sechsfachen Weltmeister bleiben.

Ryan Murphy (29) und Bridget Kontinnen (29) sind schon seit rund acht Jahren zusammen und haben im vergangenen September geheiratet. © Screenshot/Instagram/ryan_f_murphy

Mit dem dritten Platz in Paris sackte Murphy bereits seine siebte olympische Medaille nach den Spielen in Rio 2016 und Tokio 2021 ein, doch der sportliche Erfolg rückte schnell in den Hintergrund.

Stattdessen hätte ihn die Nachricht über seine Tochter "erleuchtet". "Das hat diesen Abend auf eine ganz andere Ebene gehoben", sagte der Athlet aus dem US-Bundesstaat Illinois.

"Man kann auf jeden Fall sagen, dass gestern ein guter Tag war", schrieb er am Dienstag zudem noch auf dem Kurznachrichtendienst X.

Murphy und Konttinen kamen bereits 2016 während ihrer Zeit am College zusammen, wo die heute 29-Jährige als Teil des Ruder-Teams ebenfalls sportlich aktiv war. Im September 2023 gab sich das Paar schließlich am kalifornischen Lake Tahoe das Jawort.

Wie zahlreiche Olympia-Fans inzwischen aus erster Hand wissen, wächst die junge Familie jetzt weiter.