Todkranker Olympia-Held verrät: So lange will er noch durchhalten!

Großbritannien - Anfang des Jahres war der sechsfache Olympiasieger Sir Chris Hoy (48) eher unfreiwillig mit seiner Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Nun gewährte der Ex-Bahnradfahrer allerdings tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt - und offenbarte zudem seine letzte Hoffnung.

"Man weiß nie, was noch passieren wird", sagte der Schotte in der neuesten Folge des " How To Fail "-Podcasts im Gespräch mit Journalistin Elizabeth Day (46).

Sir Chris Hoy (heute 48), hier bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, ist einer der erfolgreichsten britischen Sportler aller Zeiten. (Archivfoto) © CARL DE SOUZA/AFP

Diese Hoffnung habe sich mittlerweile erfüllt. "Ich habe es geschafft, wieder ins Leben zu finden, was vor einem Jahr noch unwahrscheinlich erschien", erläuterte der Brite.

"Keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Wir haben nur den heutigen Tag, das ist alles", so die Botschaft des Rad-Stars. "Also verlasst Euch auf Eure Familie, auf Eure Freunde. Konzentriert Euch auf das, was Ihr tun könnt. Auf das, was Ihr tun müsst."

Seine Krankheit und die niederschmetternde Prognose habe Hoy akzeptiert: "Keiner von uns lebt für immer, also macht das Beste aus dem Tag."

Und wer weiß: "Man hört ja immer wieder erstaunliche Geschichten aus ganz verschiedenen Bereichen", bewahrt sich der Olympia-Held seinen Optimismus.