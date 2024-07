Olympia-Skandal kein Einzelfall? Fußballverband soll Mitarbeiter zu Spionage zwingen!

Paris/Toronto - Systematische Spionage im kanadischen Fußball ? Nach dem Drohnen-Skandal bei den Olympischen Spielen 2024 prasselten harte Strafen auf das Frauen-Team des nordamerikanischen Landes ein. Doch offenbar war der Vorfall in Paris nur die Spitze des Eisbergs.

Die kanadische Frauen-Nationalmannschaft sorgte bei den Olympischen Spielen in Frankreich für einen Spionage-Eklat. © ARNAUD FINISTRE / AFP

Mit sechs Punkten Abzug steht der amtierende Olympiasieger in Frankreich bereits vor dem Aus, zudem wurden Nationaltrainerin Bev Priestman (38) sowie ihre Assistentin Jasmine Mander (29) suspendiert und auf die Heimreise geschickt. Videoanalyst Joseph Lombardi kassierte sogar eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung.

Dennoch soll es sich bei der Ausspähung des neuseeländischen Auftaktgegners keineswegs um einen Einzelfall, sondern vielmehr um die gängige Praxis beim kanadischen Fußballverband gehandelt haben. Das berichtet der TV-Sender TSN unter Berufung auf "zwei aus erster Hand informierte Quellen".

Demnach filmen Trainer und Mitarbeiter der Nationalmannschaften der Männer und Frauen schon seit Jahren die geheimen Trainingseinheiten ihrer Kontrahenten mit, meistens aus der Luft.

Wer sich der unfairen Methode verweigert, bekommt laut den Insidern schnell Gegenwind zu spüren - oder verliert kurzerhand seinen Arbeitsplatz.

"In einigen Fällen wurden die Leute unter Druck gesetzt und es wurde ihnen gesagt: 'Ihr müsst 110 Prozent geben und das ist Teil des Jobs, wenn Ihr Euch also nicht wohl dabei fühlt, habt Ihr keinen Platz im Team'", so eine Quelle.