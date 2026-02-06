Star-Auflauf und Mega-Show: So spektakulär wird die Olympia-Eröffnungsfeier!

Mailand (Italien) - Leon Draisaitl (30) wird die deutsche Fahne "superstolz", aber gewiss auch spürbar übernächtigt ins Stadion von San Siro tragen. Für sein persönliches "i-Tüpfelchen", das Team D bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele anzuführen, nahm Deutschlands Eishockeystar nach der 3:4-Pleite der Edmonton Oilers in der NHL am Donnerstag einen Zwölf-Stunden-Flug auf sich.

Als DOSB-Präsident Thomas Weikert (64, r.) bekannt gab, dass Leon Draisaitl (30) die Fahne trägt, war dieser noch in den USA. © dpa/Peter Kneffel

Was ihn neben Jetlag in Italien erwartet, ist eine nie dagewesene Olympia-Zeremonie - die unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Schließlich kommen auf jeden der rund 2900 Athleten beim Opening der 25. Winterspiele fast drei Sicherheitskräfte: 6000 Polizisten und 2000 Militärangehörige sind an diesem Freitagabend (20 Uhr, ARD und Eurosport/HBO Max) im Einsatz.

Thomas Weikert (64) hat deswegen keine Sorge. "Wir haben das in Paris 2024 schon gesehen, die Veranstaltung war noch größer. Ich habe mich sicher gefühlt, das ist hier auch der Fall", sagte der DOSB-Präsident. Das "Spielfeld" von Mailand/Cortina 2026 erstreckt sich über weite Teile Norditaliens, an gleich vier Standorten wird gefeiert.

Skispringerin Katharina Schmid (29), die wie Draisaitl von Fans und Teammitgliedern gewählte Fahnenträgerin, wohnt der kleinen Feier an den Schanzen von Predazzo bei.

Im 300 km entfernten Mailand, wo Draisaitl einen größeren Teil der deutschen Sportler ins Guiseppe-Meazza-Stadion führt, befindet sich das Zentrum der Show unter dem Motto "Armonia", also Harmonie. Es wird italienisch-emotional zugehen. Star-Tenor Andrea Bocelli (67) oder US-Popdiva Mariah Carey (56) zählen zu den Musikacts.