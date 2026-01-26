Ihr könnt abstimmen: Wer wird Olympia-Fahnenträger für Deutschland?

Mailand (Italien) - Mit einem 188-köpfigen Aufgebot geht Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo an den Start. Weniger als zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier steht das Fahnenträger-Duo jedoch noch nicht fest. Darüber wird nun online abgestimmt.

Bis einschließlich 3. Februar können alle, die es mit "Team Deutschland" halten, auf der offiziellen DOSB-Website entscheiden, wer die Nachfolge von Eisschnelllauf-Star Claudia Pechstein (53) und Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) antreten soll.

Zur Auswahl stehen insgesamt sechs Kandidaten, die zuvor von der Delegationsleitung anhand von verschiedenen Kriterien, wie unter anderem Vorbildfunktion und bisherige Erfolge, bestimmt wurden.

Entschieden hat man sich letztlich für jeweils drei Frauen und Männer. Wer es ist, erfahrt Ihr hier.

Alle Nominierten im Überblick: