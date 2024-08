Wegen Fäkalien in der Seine? Triathleten ziehen sich nach Krankheitsfall zurück

Paris - Krank durch Fäkalien in der Seine? Belgien hat die Teilnahme seiner Mixed-Staffel im Triathlon überraschend abgesagt, nachdem die Athletin Claire Michel (35) plötzlich sehr krank wurde.

Die belgische Triathletin Claire MIchel (35) wurde nach dem Schwimmen in der Seine plötzlich krank. Hier ist sie bei ihrem Auftritt bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu sehen. © Yasuyoshi CHIBA / AFP

Wegen einer Erkrankung der Athletin Claire Michel (35) hat Belgiens Nationales Olympisches Komitee BOIC die Teilnahme seines Triathlon-Teams an der Mixed-Staffel am Montag abgesagt.

Michel war am Mittwoch im Einzelwettbewerb mit dem Schwimmen in der Seine an den Start gegangen.

Am Sonntag wurde sie in die Poliklinik im Olympischen Dorf gebracht, befindet sich nach Angaben des BOIC aber schon wieder auf ihrem Zimmer im Athletendorf.

Zu medizinischen Details bezog das belgische NOK keine Stellung, übte aber Kritik an den Abläufen der bisherigen Triathlon-Wettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris