"Zerreißt mir die Seele": Leichtathletik-Superstar droht Olympia-Aus!

Italien - Er ist DER Superstar der italienischen Leichtathletik und Fahnenträger bei den in rund zwei Wochen startenden Olympischen Spielen in Paris! Doch um die Teilnahme an genau diesem Wettbewerb muss Hochspringer Gianmarco Tamberi (32) nun bangen.

Bei der Leichtathletik-EM in Rom tat Gianmarco Tamberi (32) bloß so, als sei er verletzt, doch vor den Olympischen Spielen droht nun echtes Ungemach. © Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Wie der Italiener auf Instagram mitteilte, musste er sich am gestrigen Dienstag von einem Wettbewerb in Ungarn zurückziehen, weil er beim Aufwärmen Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur verspürt hatte.

"Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber die Wahrheit ist, dass 30 Tage vor den Olympischen Spielen selbst ein schiefes Haar ernst ist!", schrieb der 32-Jährige.

Olympia ohne den Titelträger von 2021, amtierenden Weltmeister und dreifachen Europameister? Eigentlich unvorstellbar!

Doch Tamberi hat in diesem Jahr schon einige Wettkämpfe verpasst. "Es zerreißt mir die Seele, ich habe es dieses Jahr im Grunde nur zu einem Wettbewerb geschafft", klagte der Hochspringer.

Das Diamond-League-Meeting in Monte-Carlo, das am kommenden Freitag beginnt, müsse er wohl auch absagen, erklärte der wegen seines verrückten Bartes "Halfshave" genannte Sportler: "Ich bezweifle, dass alles in drei Tagen in Ordnung ist. Mir fehlen wirklich die Worte."