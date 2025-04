Paar-Geheimnis enthüllt: Dreifache Olympiasiegerin liebt Teamkollegin

Martina Sáblíková (37) wird ihre Schlittschuhe nach der diesjährigen Saison an den Nagel hängen. © IMAGO / Pro Shots

Lange Zeit war wenig über das Privatleben der 21-fachen Weltmeisterin bekannt. "Und das wird sich auch nicht ändern, weil mir das sehr viel bedeutet", schrieb sie am Montag auf Instagram.

Doch in letzter Zeit habe die Ausnahmesportlerin das Gefühl, dass andere in ihrem Namen sprechen und Behauptungen aufstellen würden. "Das wurde mir ein bisschen zu viel", so Sáblíková weiter, auch wenn sie keine Details nannte.

In den sozialen Netzwerken hatte sich die 37-Jährige schon häufiger mit ihrer jüngeren Kollegin gezeigt, romantische Gefühle dabei aber weder bestätigt noch dementiert. Nun nahm sie das Heft des Handelns selbst in die Hand.

"Niky Zdráhalová und ich sind ein Paar", verriet der Olympia-Star - und das nicht erst seit kurzem: "Sie ist mein Fels in der Brandung, wir sind glücklich, und wir teilen seit über 12 Jahren ein schönes Leben miteinander."

Nicht nur privat scheint die Liebe den Sportlerinnen viel Halt zu geben. Auf dem Eis ließ sich Sáblíková offenbar auch beflügeln und holte in dieser Zeit unzählige Medaillen - satte 29 davon in Gold (21x WM, 5x EM, 3x Olympia). Allerdings hat sie bereits ihr Karriereende nach dieser Saison angekündigt.