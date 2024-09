Hinter diesem Heiratsantrag steckt eine tragische Geschichte

Alessandro Ossola (36, l.) hält um die Hand seiner Freundin Arianna Mandaradoni an. © IMAGO / Xinhua

Nachdem er das Finale über die 100 Meter in der Leichtathletik verpasst hatte, ging er auf die Knie und hielt um die Hand seiner Freundin Arianna Mandaradoni an. Beide lernten sich auf dem berühmten Festival von San Remo kennen.

"Er fragte mich, ob ich ein Foto von seinem Bein machen könne, er hätte einen Sponsor und dafür bräuchte er es", erzählt Adrianna.

Hinter dem Heiratsantrag vor wenigen Tagen steckt eine dramatische Geschichte. Denn bis 2015 war Alessandro mit einer anderen Frau verheiratet, seiner ersten. Die beiden waren gemeinsam unterwegs, als es zu einem schlimmen Motorradunfall kam.

Während seine Frau ihren schweren Verletzungen erlag, verlor Ossolo große Teile seines linken Beines, überlebte aber. "Ich habe diese Reise vor Jahren begonnen, nicht nur im Sport und in der Leichtathletik, sondern auch im Leben. Mit dem, was ich in diesen letzten Tagen bei den Paralympics in Paris erreicht habe, habe ich das Gefühl, dass dieser Kreis nun geschlossen ist", sagte der Italiener dem Portal "Olympics" und fügte an:

"Jetzt bin ich bereit, einen neuen Weg einzuschlagen, denn mein Leben ist noch nicht vorbei und ich habe noch viele Dinge zu tun."