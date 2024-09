Sehbehinderter Paralympics-Star verliert auch noch Gehör - Jetzt will er sein zweites Gold

Paris (Frankreich) - Der deutsche Para-Schwimmer Taliso Engel (22) ist amtierender Paralympics-Sieger über 100 Meter Brust in der Klasse SB13. Diesen Triumph will er in Paris wiederholen - doch in der Zwischenzeit musste er einen harten Schlag verkraften.

Das Ohr sei "immer noch taub", erklärte Engel gegenüber dem SID. "Die Operation verlief nicht ganz so super und der Krankheitsverlauf war nicht so ohne, deshalb hilft mir das Hören mit dem Implantat nicht wirklich."

In Tokio holte Taliso Engel Gold über 100 Meter Brust in der Klasse SB13, in Paris gilt die Mission Titelverteidigung. © Marcus Brandt/dpa

Doch Engel ist ein wahrer Kämpfer - und geht trotz allem hoch motiviert in seine zweiten Paralympischen Spiele.

Zumindest beim Schwimmen schränkt ihn seine zusätzliche Beeinträchtigung glücklicherweise nicht ein, von anfänglichen Gleichgewichtsproblemen einmal abgesehen.

Und so ist er trotz weiterer Erkrankungen in der Vorbereitung auf dem besten Weg in Richtung Titelverteidigung: Nach einem bitteren Start in die Spiele, als Engel wegen einer falschen Wende über die 150 Meter Lagen im Vorlauf disqualifiziert worden war, knackte er im Vorlauf über die 100 Meter Brust seine eigene Weltrekordzeit.



Eigentlich war die Disqualifikation für den 22-Jährigen eher ein Glücksfall, schließlich sparte er sich durch das verpasste Lagen-Finale Körner für seine Paradestrecke, erzählte er im Anschluss.

Im Brust-Finale am heutigen Donnerstagabend strebt er dann eine erneute Bestmarke an. Er wolle nichts beschreien, aber: "Wir haben es ja in Tokio schon gehabt mit zwei Weltrekorden an einem Tag."