Er war fünfmaliger Weltmeister: Deutsche Ruderlegende Kolbe ist tot

Lübeck - Ein Olympiasieg ist der einzige Titel, der ihm verwehrt blieb: Peter-Michael Kolbe war eine absolute Ruderlegende. Nun ist der gebürtige Hamburger im Alter von 70 Jahren in Lübeck verstorben. Er litt an einer Demenz-Erkrankung.

Peter-Michael Kolbe (†70) war einer der ganz Großen des Rudersports, wurde fünfmal Welt- und einmal Europameister. © Markus Scholz/dpa

Die Trauer in der deutschen Rudergemeinschaft ist riesig: Am heutigen Samstag bestätigte ein enger Freund Kolbes der Deutschen Presse-Agentur, dass der frühere Spitzen-Ruderer am Freitag in einem Pflegeheim in Lübeck verstarb.

Kolbe war in den 1970ern und 1980ern viele Jahre lang eines der Aushängeschilder des Sports gewesen: In 15 Jahren sammelte er 13 internationale Medaillen.

Insgesamt fünfmal wurde Kolbe im Einer Weltmeister, holte seinen ersten WM-Titel im Alter von gerade einmal 22 Jahren 1975 im britischen Nottingham.

In diesem Jahr wurde der Ruderer auch zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt, 2016 gar in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

Bei drei Olympischen Spielen kam er allerdings "nur" als Zweiter ins Ziel, der ganz große Wurf und die Bezeichnung Olympiasieger blieb dem gebürtigen Hamburger verwehrt.