01.07.2026 17:06 Aus Pirna zur Tour de France: Dieser deutsche Radsportler feiert seine Premiere!

Der deutsche Radsportler Max Kanter aus Pirna feiert mit 28 Jahren seine Premiere bei der anstehenden Tour de France.

Von Enrico Lucke

Pirna - "Alle freuen sich und sind stolz, dass ich dabei bin", meinte Max Kanter im Gespräch mit dem CyclingMagazine. Der Pirnaer feiert mit 28 Jahren seine "Tour de France"-Premiere!

Die Hand vor dem Kopf! Max Kanter (28, 2.v.r.) konnte es nicht glauben, dass er den Massensprint gewann. © IMAGO/Photo News Im Team von XDS Astana gehört der Sprinter zu den acht Fahrern, auf die ab Sonnabend 21 Etappen, fünf Bergankünfte in Gavarnie-Gèdre, am Plateau de Solaison, in Orcières-Merlette und zweimal in Alpe d’Huez, insgesamt 54.450 Höhenmeter und 3321,2 Kilometer zwischen Barcelona und Paris warten. "Meine Familie hat einen großen Anteil daran, dass es mir möglich ist, beim größten Rennen der Welt dabei zu sein. Umso mehr freue ich mich, dass einige auch zum Start nach Barcelona kommen", so Kanter beim CyclingMagazine. Bei fünf Grand Tours (4x Giro, 1x Vuelta) war er bisher am Start. Jetzt erstmals beim Event des Jahres. "Wir gehen mit einem starken Team zur Tour und haben große Ziele, die wir bestmöglich erreichen wollen." Transfermarkt Transfermarkt im Ticker: Wechsel zum Ex-Konkurrenten - Aufstiegsheld bleibt in 3. Liga In diesem Jahr landete der gebürtige Cottbuser seinen bisher größten Coup. Bei Paris-Nizza sprintete er in Montargis zum Etappensieg.

Für Max Kanter kommt die Tour de France zum richtigen Zeitpunkt