Aus Pirna zur Tour de France: Dieser deutsche Radsportler feiert seine Premiere!
Pirna - "Alle freuen sich und sind stolz, dass ich dabei bin", meinte Max Kanter im Gespräch mit dem CyclingMagazine. Der Pirnaer feiert mit 28 Jahren seine "Tour de France"-Premiere!
Im Team von XDS Astana gehört der Sprinter zu den acht Fahrern, auf die ab Sonnabend 21 Etappen, fünf Bergankünfte in Gavarnie-Gèdre, am Plateau de Solaison, in Orcières-Merlette und zweimal in Alpe d’Huez, insgesamt 54.450 Höhenmeter und 3321,2 Kilometer zwischen Barcelona und Paris warten.
"Meine Familie hat einen großen Anteil daran, dass es mir möglich ist, beim größten Rennen der Welt dabei zu sein. Umso mehr freue ich mich, dass einige auch zum Start nach Barcelona kommen", so Kanter beim CyclingMagazine.
Bei fünf Grand Tours (4x Giro, 1x Vuelta) war er bisher am Start. Jetzt erstmals beim Event des Jahres. "Wir gehen mit einem starken Team zur Tour und haben große Ziele, die wir bestmöglich erreichen wollen."
In diesem Jahr landete der gebürtige Cottbuser seinen bisher größten Coup. Bei Paris-Nizza sprintete er in Montargis zum Etappensieg.
Für Max Kanter kommt die Tour de France zum richtigen Zeitpunkt
"Der war sehr schön, aber er hat nicht allzu viel verändert. Ich hab mir da jetzt nichts drauf eingebildet. Wir wussten, dass es klappen kann, wenn alles passt", so Kanter. "Wir haben als Team gezeigt, dass wir sehr gut zusammen funktionieren und was möglich ist, wenn alles passt. Genau mit dieser Einstellung gehen wir auch in die Tour."
Er hofft, bei den Massensprints seine Chancen nutzen zu können.
Seine größte Stärke sei "die Konstanz. Es wird bei der Tour sicher noch etwas härter zugehen als bei anderen Rennen, aber auch das Positionsfahren ist eine Stärke".
Aus seiner Sicht kommt die Tour genau zum richtigen Moment: "Ich habe Selbstbewusstsein, aber kenne meinen Platz und weiß, dass es nicht einfach wird. Ich schaue von Tag zu Tag, nehme die Herausforderungen so an, wie sie kommen. Im Moment freue ich mich einfach auf Barcelona und alles, was dort passiert."
Titelfoto: IMAGO/Photo News