Voll rein ins Feld! Elektromobil-Oma löst Massensturz bei Radrennen aus

Mandelbachtal - Schreckmoment mit Folgen: Von einem üblen Massencrash ist das Straßenradrennen Saarland Trofeo überschattet worden.

Ein auf Instagram veröffentlichtes Video hält den Augenblick des Sturzes fest. © Screenshot/Instagram, paul.vriesman

Am Sonntag kam es auf der vierten und letzten Etappe in Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) zu mehreren Stürzen im Fahrerfeld. Verantwortlich dafür scheint nach einem in sozialen Netzwerken kursierenden Video eine Seniorin auf einem Mobility Scooter gewesen zu sein.

Darauf zu sehen ist nämlich eine augenscheinlich ältere Frau auf einem Elektromobil, die den Gehweg verlässt und auf die Straße fährt. Im selben Moment trifft das Fahrerfeld ein, es kommt zum Crash. Aua!

Der kopfüber zu Boden gestürzte Radler äußerte sich im Anschluss selbst via Instagram. Dort teilte er den Moment des Sturzes, schrieb: "Mir fehlen die Worte, wie so etwas passieren kann. Ich habe so hart gearbeitet und nun ein weiterer Rückschlag", so Paul Vriesman.

Zudem erklärte er: "Es ist traurig, dass ich wegen einer alten Frau, die in ihrer eigenen Welt war, diese Saarland Trofeo nicht beenden konnte."