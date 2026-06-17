Verletzung im Training zwingt Radrennprofi zur Aufgabe: van Aert verpasst Tour de France
Auvergne-Rhône-Alpes (Frankreich) - Es ist das bittere Ende einer Tour-de-France-Saison, bevor diese erst so richtig gestartet ist: Der belgische Radrennprofi Wout van Aert (31) muss verletzungsbedingt seinen Startplatz im Team Visma räumen.
In einer Pressemitteilung schreibt das Team, dass der Ausfall des Belgiers auf eine Verletzung am Ellbogen zurückzuführen ist, die er sich während eines Trainings mit einem Zeitfahrrad zugezogen hat.
Mit dieser Wunde fuhr der Profisportler in der vergangenen Woche sogar noch einen Etappensieg bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes ein, doch wahrscheinlich während dieses Rennens entzündete sich die Verletzung am Ellbogen des Belgiers.
Wout van Aert musste die Tour verletzungsbedingt abbrechen. Die Wunde wurde anschließend in einem Krankenhaus gereinigt. Obendrein musste der 31-Jährige noch eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik verbringen.
Nach mehreren Gesprächen haben sich jedoch van Aert und das Team Visma dazu entschieden, den Belgier nicht bei der Tour de France starten zu lassen: "Die vollständige Genesung hat Priorität", schreibt das Team in der Pressemitteilung, "van Aerts Gesundheit steht an erster Stelle."
Van Aert will noch in dieser Saison in Bestform kommen
Besonders schmerzlich ist dieser Ausfall jedoch nicht nur für den 31-Jährigen selbst, sondern auch für seinen Teamkollegen Jonas Vingegaard (29), der nach seinen Siegen in den Jahren 2022 und 2023 auch in der diesjährigen Saison wieder das prestigeträchtige Rennen für sich entscheiden möchte. Wout van Aert war für den Dänen einer der wichtigsten Helfer auf seinem Weg zu den Etappensiegen.
Wout van Aert selbst sagt zu der Entscheidung: "Das ist natürlich eine große Enttäuschung. Die Tour de France ist jedes Jahr einer meiner Hauptziele. […] Gemeinsam mit dem Team sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Start in Topform bei der Tour zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist."
Doch der 31-Jährige zeigt sich entschlossen und zuversichtlich, bald wieder zurück bei alter Stärke zu sein. "Mein voller Fokus liegt nun auf meiner Genesung, damit ich im Laufe der Saison wieder zu meiner Bestform finden kann", so WVA.
Titelfoto: Jasper Jacobs/BELGA/dpa