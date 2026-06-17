Verletzung im Training zwingt Radrennprofi zur Aufgabe: van Aert verpasst Tour de France

Auvergne-Rhône-Alpes (Frankreich) - Es ist das bittere Ende einer Tour-de-France -Saison, bevor diese erst so richtig gestartet ist: Der belgische Radrennprofi Wout van Aert (31) muss verletzungsbedingt seinen Startplatz im Team Visma räumen.

Wout van Aert (31, im Foto) gilt als einer der wichtigsten Helfer rund um den Titelanwärter Jonas Vingegaard (29). © Jasper Jacobs/BELGA/dpa

In einer Pressemitteilung schreibt das Team, dass der Ausfall des Belgiers auf eine Verletzung am Ellbogen zurückzuführen ist, die er sich während eines Trainings mit einem Zeitfahrrad zugezogen hat.

Mit dieser Wunde fuhr der Profisportler in der vergangenen Woche sogar noch einen Etappensieg bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes ein, doch wahrscheinlich während dieses Rennens entzündete sich die Verletzung am Ellbogen des Belgiers.

Wout van Aert musste die Tour verletzungsbedingt abbrechen. Die Wunde wurde anschließend in einem Krankenhaus gereinigt. Obendrein musste der 31-Jährige noch eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik verbringen.

Nach mehreren Gesprächen haben sich jedoch van Aert und das Team Visma dazu entschieden, den Belgier nicht bei der Tour de France starten zu lassen: "Die vollständige Genesung hat Priorität", schreibt das Team in der Pressemitteilung, "van Aerts Gesundheit steht an erster Stelle."